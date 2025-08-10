edición general
Policia asesinado tras ataque a la sede del CDC en Atlanta, EEUU. Asaltante disparó contra al menos 4 edificios

Un atacante abrió fuego contra los edificios del CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en EEUU) desde el otro lado de la calle. 40 balas destrozaron las ventanas de las oficinas. Si bien las autoridades no han anunciado un motivo para el tiroteo, fuentes policiales dicen que el sospechoso pudo haber atacado a los CDC por problemas de salud que le atribuyó a la vacuna contra el covid-19. El ataque fue ejecutado por un atacante que había estado buscando asistencia de salud mental durante semanas antes del incidente.

Aokromes #1 Aokromes
> un atacante que había estado buscando asistencia de salud mental durante semanas antes del incidente.

sera WASP en vez de terrorista es enfermo mental.
janatxan #3 janatxan
Que disfruten lo votado.
#2 R2dC
180 disparos y 150 ventanas rotas: youtu.be/_LPDhSQBKMQ?t=145
#6 Eukherio
Si bien las autoridades no han anunciado un motivo para el tiroteo, fuentes policiales dicen que el sospechoso pudo haber atacado a los CDC por problemas de salud que él atribuyó a la vacuna contra el covid-19.

Habrá que consultar su historial de búsquedas de Internet y tomar nota de las cuentas que seguía para haber llegado a esa conclusión. O actúan rápido o igual se convierte en algo medianamente habitual.
#4 Donlixo
Igual quería liberar a los "animalitos" que tienen allí...
#5 R2dC
#4 Se dice "trabajadores federales" :troll:
