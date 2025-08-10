Policia asesinado tras ataque a la sede del CDC en Atlanta, EEUU. Asaltante disparó contra al menos 4 edificios

Un atacante abrió fuego contra los edificios del CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en EEUU) desde el otro lado de la calle. 40 balas destrozaron las ventanas de las oficinas. Si bien las autoridades no han anunciado un motivo para el tiroteo, fuentes policiales dicen que el sospechoso pudo haber atacado a los CDC por problemas de salud que le atribuyó a la vacuna contra el covid-19. El ataque fue ejecutado por un atacante que había estado buscando asistencia de salud mental durante semanas antes del incidente.