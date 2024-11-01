edición general
Polémico video de Elon Musk en el que los robots desplazan a los humanos de sus trabajos

Musk ya declaró que los robots harán que el trabajo sea opcional y el dinero irrelevante. Ahora ha publicado un video en el que se ve a robots de Tesla en diferentes escenarios, desplazando a los humanos y tomando el protagonismo. En las redes, la mayoría de comentarios se mostraron en contra, manifestando temor por que estas máquinas humanoides terminen desplazando del trabajo a las personas. "Publica sobre la extinción humana debido a las bajas tasas de natalidad... pero luego promueves que los robots se apoderen de todos los trabajos"

Supercinexin #2 Supercinexin
Éste tío es imbécil y vive en un mundo aparte y nadie mínimamente inteligente debería tener en cuenta ninguna cosa que haga o diga.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"Musk ya declaró que los robots harán que el trabajo sea opcional y el dinero irrelevante"
Me lo creere cuando regale el suyo... xD
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Un mundo en el que solo trabajan robots es solo compatible con un estado comunista. Los robots trabajan y el estado provee.
antesdarle #1 antesdarle
“ harán que el trabajo sea opcional y el dinero irrelevante.” Maravilloso que me de un 10% del que tenga en cuenta que me conformo :troll:
UnbiddenHorse #4 UnbiddenHorse *
Si solo trabajan robots quien va a comprar los productos que fabriquen? Tiene razón, el dinero ya no servirá porque los robots no percibirán un sueldo que no gastarán. Cambiaría todo el sistema. Si quieres acceder a coches, ropa, alimento o viviendas que hayan fabricado robots no será a través de dinero porque no lo tendrás., tendrás que ofrecer otra cosa a cambio. El que? Miedo me da lo que tenga en la cabeza Musk.
