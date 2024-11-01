Polémico video de Elon Musk en el que los robots desplazan a los humanos de sus trabajos  

Musk ya declaró que los robots harán que el trabajo sea opcional y el dinero irrelevante. Ahora ha publicado un video en el que se ve a robots de Tesla en diferentes escenarios, desplazando a los humanos y tomando el protagonismo. En las redes, la mayoría de comentarios se mostraron en contra, manifestando temor por que estas máquinas humanoides terminen desplazando del trabajo a las personas. "Publica sobre la extinción humana debido a las bajas tasas de natalidad... pero luego promueves que los robots se apoderen de todos los trabajos"