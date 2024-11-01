edición general
El polémico caso del neonazi que cambia de género, se hace judía y cumplirá condena en una cárcel de mujeres

En julio de 2023, la activista de extrema derecha Marla-Svenja Liebich fue condenada por un tribunal alemán a un año y seis meses de prisión por incitación al odio, difamación e insulto a través de unas publicaciones en la plataforma X. En el momento del delito, Liebich no se llamaba Marla-Svenja, sino Sven, y era un hombre. E

| etiquetas: derecha , neonazi , condena , sven liebich , alemania , blood and honour
tsukamoto #1 tsukamoto
y se dice que era miembro o bien "perte-nazi-a " al grupo neonazi conocido como Blood and Honour (sangre y honor)
!¿!¿que honor!, rata cobarde de mierda?¡?¡
The_Ignorator #2 The_Ignorator
La racita superior cobarde
mahuer #3 mahuer
Como es posible que pase esto en Alemania, acaso ha gobernado por allí Irene Montero? :troll:
En serio, parece que es algo global que algunas élites les interesa promover para recortar derechos y la gente lo acepte por hartazgo.
Postmeteo #4 Postmeteo
Y ésto es lo que pasa cuando es el individuo el que elige como categorizarse, que aquellos carecientes de escrúpulos (como buen nazi) se va a recalificar cuando les venga bien
