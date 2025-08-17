·
El polémico ascenso de Anna Weyant, la 'Rembrandt' de la 'Generación Z' que ha conquistado el mundo del arte
A los 30 años, Anna Weyant (Calgary, Canadá, 1995) se ha convertido en uno de los fenómenos más comentados del panorama artístico internacional.
|
etiquetas
:
polémico
,
ascenso
,
anna weyant
,
rembrandt
,
generación z
2
1
0
K
31
cultura
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
31
cultura
#3
hazardum
Supongo que esto es la polemica:
"Su fichaje se produjo, según informaron varios medios especializados, mientras salía con el fundador de la galería, Larry Gagosian, 50 años mayor que ella. Una relación que generó debates sobre la meritocracia en el mundo del arte"
Particularmente creo que el mundo del arte actual depende mucho de contactos y estar en el lugar correcto en el momento idóneo, porque artistas hay muchos con gran talento, pero pocos llegaran a ser reconocidos. En cualquier caso, las pinturas están chulas.
1
K
21
#4
Sandman
#3
Cada uno se busca los mecenas como buenamente puede; a ver si la gente se cree que en el Renacimiento no se hacían chanchullos para ganarse el beneplácito de quién podía pagarte las obras.
1
K
21
#5
antesdarle
#3
el amor no tiene edad pero tampoco hace falta desenterrar a nadie
1
K
17
#1
antesdarle
Vi su exposición en el Thyssen y me pareció súper interesante y prometedora pero tanto como para compararla con Rembrandt. Creo que son palabras mayores
0
K
10
#2
Madmaxi
No se si de la generacion z o la pornhub.... un pelotazo sin duda para el negosio.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
