Las polémicas que rodean la Casa Real Noruega: de los 32 delitos de Marius Borg al negocio millonario del príncipe Haakon

La Casa Real de Noruega se encuentra atravesando una de las mayores crisis en la historia de la Corona. Y es que, desde hace varios meses, todas las miradas se centran en los miembros de la monarquía noruega, quienes han sido los grandes protagonistas de diferentes escándalos. El hecho que dio la vuelta al mundo fue la detención de Marius Borg Høiby, de quien en agosto de 2024 fue detenido y acusado de conductas machistas y abuso contra su exnovia. Entonces, se inició una investigación que, a medida que fue pasando el tiempo, salieron a la luz.

"Ingrid Alexandra, emerge como un rayo de esperanza para la dinastía. Y es que, según una encuesta realizada por Norstat para la cadena pública NRK, la joven de 20 años cuenta con la aceptación del 67,2% de la población, por lo que se perfila como una figura clave para restaurar la confianza en la monarquía", la estupidez humana no tiene límites, pueden robarte,violarte o matarte a alguien, que siempre queda la opción de un descendiente bonachón y campechano que te restaure la confianza en la monarquía, hasta que se haga mayor.
Las monarquía, esas instituciones que aportan tanto a sus naciones... Vamos a ver señores, que el dinero no se gasta solo, necesitamos a esta pandilla de parásitos hijos de centenarios incestos para que nos ayuden a gastar en putas, drogas y abogados el dinero que ganamos trabajando
A mi me sorprendio la primera frase el articulo "se inició una investigación "... en España eso seria imposible!
Otra monarquía ejemplar como la española.
Pocos me parecen
