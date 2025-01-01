Polémica en Sesué, Huesca, tras contratar para sus fiestas al Dandy de Barcelona, conocido por sus opiniones ultras y machistas

Sesué, una localidad oscense de 116 habitantes, celebra este fin de semana sus fiestas patronales, que este año no están exentas de controversia. El Ayuntamiento de la localidad, en manos del PSOE, ha contratado al polémico Dandy de Barcelona para que actúe el próximo sábado 23 tras el sorteo de un coche descapotable. Claudio Bermejo es conocido por sus declaraciones machistas y antidemocráticas en redes sociales, además de haber protagonizado varios episodios virales.