Polémica en Sesué, Huesca, tras contratar para sus fiestas al Dandy de Barcelona, conocido por sus opiniones ultras y machistas

Sesué, una localidad oscense de 116 habitantes, celebra este fin de semana sus fiestas patronales, que este año no están exentas de controversia. El Ayuntamiento de la localidad, en manos del PSOE, ha contratado al polémico Dandy de Barcelona para que actúe el próximo sábado 23 tras el sorteo de un coche descapotable. Claudio Bermejo es conocido por sus declaraciones machistas y antidemocráticas en redes sociales, además de haber protagonizado varios episodios virales.
| etiquetas: sesué , huesca , dandy de barcelona , ultra , machista , fiestas , patronale
Si fuera el típico pesado de bar que solo va diciendo tonterías al ritmo que va bebiendo, pero es que este va soltando barbaridades una detrás de otra. Recordando que Abascal hizo un vídeo/tertulia con él pues ya te vas dando cuenta del nivel del sujeto.
gobiernamanda Page?