Polémica en Sesué, Huesca, tras contratar para sus fiestas al Dandy de Barcelona, conocido por sus opiniones ultras y machistas

Sesué, una localidad oscense de 116 habitantes, celebra este fin de semana sus fiestas patronales, que este año no están exentas de controversia. El Ayuntamiento de la localidad, en manos del PSOE, ha contratado al polémico Dandy de Barcelona para que actúe el próximo sábado 23 tras el sorteo de un coche descapotable. Claudio Bermejo es conocido por sus declaraciones machistas y antidemocráticas en redes sociales, además de haber protagonizado varios episodios virales.

7 comentarios
antesdarle #1 antesdarle
Pero a este señor como se le puede dar un euro de dinero público :palm: vamos es el típico tonto del pueblo que te entra en el bar y te marchas.
6 K 78
sotillo #2 sotillo
#1 Se ve que Huesca se quedan y le invitan a cañas
2 K 38
Fotoperfecta #3 Fotoperfecta
#1 Pero si solo fuera eso...
Si fuera el típico pesado de bar que solo va diciendo tonterías al ritmo que va bebiendo, pero es que este va soltando barbaridades una detrás de otra. Recordando que Abascal hizo un vídeo/tertulia con él pues ya te vas dando cuenta del nivel del sujeto.
1 K 22
antesdarle #5 antesdarle
#3 bueno y que antes el tonto del pueblo se quedaba en el bar diciendo tonterías y la gente sentía lástima por él por no haber hecho nada de provecho con su vida, ahora el tonto del pueblo tiene un altavoz y como hay otros tontos del pueblo dispuestos a escucharle pues encima le damos dinero. Me pregunto cuántos artistas con talento que no han tenido oportunidades aún rompiéndose los cuernos cada día. Y este miserable con sus gilipolleces ha llegado donde ha llegado sin que absolutamente nadie le haya parado los pies.
2 K 33
Malinke #6 Malinke
#1 además, ni dinero privado, ni de gratis. ¿Quién puede ir a ver a ese elemento?
0 K 10
rogerius #7 rogerius
¿En Huesca gobierna manda Page? :troll:
1 K 13
angeloso #4 angeloso
Tremenda gañanada.
0 K 11

