Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»

«Además de no hacer el servicio, si consigues sentarte en un banco público tienen la cara de cobrarte también el suplemento», ha relatado un cliente donostiarra.

| etiquetas: banco , suplemento , terraza , san sebastián
karakol #3 karakol
Otro rato hablaremos de las propinas, "sugeridas" o directamente cargadas en la cuenta, que comienzan a llegar a los restaurantes españoles.  media
#7 Suleiman
#3 Es ilegal que te impongan la propina... Esto ya es el colmo.
Dene #1 Dene
Menos denunciar en el periódico y mas en Consumo... eso es una estafa pura y dura.
Que enseñen la lista "oficial" de precios, a ver donde sale ese suplemento
Urasandi #5 Urasandi
#1 Tiene más llegada en el periódico que en consumo.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Es algo extraño. Imagino que pedirían dentro y saldrían a tomar la consumición en el banco. Es lo único que tiene mínimamente sentido.
ehizabai #6 ehizabai
Donostia da puto asco.
Y este diario que más esquelas vende en Gipuzkoa, por mucho que ahora se haga el digno, es uno de los responsables en el proceso de que Donostia dé puto asco, con su férreo apoyo al sector turístico/hostelero y a cualquier abuso
#2 endy
Que paren las rotativas, un empresario de hostelería abusando
