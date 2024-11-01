Polémica en redes por un cacharrito que imita la procesión de la Virgen del Rocío

Un vídeo difundido este fin de semana en redes sociales ha desatado una fuerte polémica entre miles de usuarios. Las imágenes muestran a dos menores subidos en un cacharrito decorado con motivos rocieros que imita la procesión de la Virgen del Rocío, reproduciendo el movimiento del paso mientras suena la Salve Rociera. Ese detalle ha amplificado aún más la controversia.