Polémica en redes por un cacharrito que imita la procesión de la Virgen del Rocío

Un vídeo difundido este fin de semana en redes sociales ha desatado una fuerte polémica entre miles de usuarios. Las imágenes muestran a dos menores subidos en un cacharrito decorado con motivos rocieros que imita la procesión de la Virgen del Rocío, reproduciendo el movimiento del paso mientras suena la Salve Rociera. Ese detalle ha amplificado aún más la controversia.

| etiquetas: virgen del rocío , huelva , andalucía , religión , folclore
14 comentarios
Comentarios destacados:    
pitercio #3 pitercio
Por muy bien, a ver si sólo se va a poder divertir un moñeco.
Arzak_ #2 Arzak_
Ya veo a los abogados cristianos demandando 8-D
EldelaPepi #14 EldelaPepi
#13
Mare meua.
EldelaPepi #5 EldelaPepi *
El problema es que es de plástico.
Tendrían que haberlo hecho de madera o escayola, que es de lo que están hechas las vírgenes como dios manda.
frg #9 frg
#5 Entonces, ¿vas a maquillar a los niños que suban?

Recubrirlo con plata y pan de oro también te va a costar un pico.
EldelaPepi #11 EldelaPepi
#9
Todo para que los beatos/as no se sulfuren, que luego hablan con Él y se lo largan.
Y ya sabes como se las gasta Él.

¿Maquillan a los críos que suben al tenderete ese?
frg #13 frg
#11 Claro, para que parezcan de escayola y lleven la ropa correcta.
OCLuis #10 OCLuis
#5 No son vírgenes, son diosas.
Y no son santos, son dioses menores, como los de los romanos.
Lo que pasa es que si les llamamos a las cosas por lo que son nos daríamos cuenta de que el catolicismo es una religión politeista a la que se le reza a muchos dioses distintos para pedir favores también de distinta naturaleza: trabajo, seguridad en los desplazamientos, fortuna, amor, etc...
frg #7 frg
¡Como mola! Que empiecen a venderlo ya.
Mala #8 Mala
¡"Cacharrito"! Pensé que era un artilugio que se habían fabricado los chavales.
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Es indignante, pequeño, indefenso, desvalido, pero con mucho talento. Así no se triunfa en Andalucia. Pobre cachorrito {0x1f62d}
#6 Leon_Bocanegra *
Está gente lo de poner la otra mejilla no lo lleva bien.
Iori #1 Iori
Pues que coman fibra los capillitas.
