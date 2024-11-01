Polémica en redes por un cacharrito que imita la procesión de la Virgen del Rocío

Un vídeo difundido este fin de semana en redes sociales ha desatado una fuerte polémica entre miles de usuarios. Las imágenes muestran a dos menores subidos en un cacharrito decorado con motivos rocieros que imita la procesión de la Virgen del Rocío, reproduciendo el movimiento del paso mientras suena la Salve Rociera. Ese detalle ha amplificado aún más la controversia.
| etiquetas: virgen del rocío , huelva , andalucía , religión , folclore
Mare meua.
Tendrían que haberlo hecho de madera o escayola, que es de lo que están hechas las vírgenes como dios manda.
Recubrirlo con plata y pan de oro también te va a costar un pico.
Todo para que los beatos/as no se sulfuren, que luego hablan con Él y se lo largan.
Y ya sabes como se las gasta Él.
¿Maquillan a los críos que suben al tenderete ese?
Y no son santos, son dioses menores, como los de los romanos.
Lo que pasa es que si les llamamos a las cosas por lo que son nos daríamos cuenta de que el catolicismo es una religión politeista a la que se le reza a muchos dioses distintos para pedir favores también de distinta naturaleza: trabajo, seguridad en los desplazamientos, fortuna, amor, etc...