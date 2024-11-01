edición general
8 meneos
55 clics
Polarización, Trump y MAGA: ¿Camino a una nueva Guerra Civil en EE.UU.?

Polarización, Trump y MAGA: ¿Camino a una nueva Guerra Civil en EE.UU.?  

La violencia política en Estados Unidos no deja de crecer: gobernadores asesinados, ataques a congresistas y hasta un intento de magnicidio contra Donald Trump. El asesinato de Charlie Clark, figura clave del movimiento MAGA, ha reavivado el debate: ¿está EE.UU. al borde de una nueva guerra civil?

| etiquetas: polarización , trump , maga , nueva , gerra , civil , ee.uu
7 1 0 K 82 actualidad
8 comentarios
7 1 0 K 82 actualidad
#3 Suleiman
Cada vez creo más que es lo que está buscando Trump. Una excusa para exterminar a los que no son de su cuerda.
0 K 14
Herumel #6 Herumel
Con las visas que tiene Trump de montar algún lio, Europa debería de empezar a potenciar una disidencia interna en USA más cercana nuestros intereses a la cual apoyar, con todos los medios, más que nada por que las cosas empiezan a ser demasiado maniqueas, y no creo que, si nos cruzamos de brazos y permitimos que venza Trump y el fascismo, a Europa le esperen días felices de vino y rosas.
1 K 14
HartzBaltz #2 HartzBaltz
El problema que veo es que tienen una cantidad abismal de armas. Si ganan los ultra, ultra, ultra de derechas (porque allí solo hay gente de derechas o muy ultra de derechas) y se ponen a fundir al resto del mundo, ¿qué pasa?
0 K 10
pedrobotero #4 pedrobotero
Jericho season 3
0 K 10
Yorga77 #5 Yorga77
#4 Buf el tiempo que espere eso. :foreveralone:
0 K 9
Yorga77 #1 Yorga77
Yo creo que acabara como la Europa de principios de siglo XX. Pero la guerra civil gana más puntos cada día.
0 K 9
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#1

No lo veo claro. No tienen embajada de USA en su territorio.

Espera, que la tienen de UK. :-D
0 K 20
#7 lluissubi *
Està gente que tiene un canal de Youtube y que parece que no tengan un título de antropologia.
es.m.wikipedia.org/wiki/Antropología

No son de fiar, aunque tengan razón por casualidad.
Para pasar el rato vale, pero nunca le toméis en serio
0 K 7

menéame