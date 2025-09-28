edición general
Polarización: «O conmigo o contra mí»…

Polarización: «O conmigo o contra mí»…

La polarización política se refiere a cuando la opinión pública, el sentir del pueblo, se divide en dos extremos opuestos. Algo que va en contra del sentido común, pero ya sabemos que el sentido co…

Guanarteme #4 Guanarteme
Claro.... A que la derecha esté completamente desarratada, haciendo del bulo un caballo de batalla y con planteamientos que hace veinte años hubiesen sido impensables en el Pepé, se le llama "polarización", ya... :palm:
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#4 han movido la ventana de overton hacia la derecha (acordaros del TeaParty entre los republicanos norteamericanos que ahora se les llama a muchos RINO, por poner un ejemplo) pero e! Los putos rojos woke están polarizando
DrEvil #1 DrEvil *
Sí, hay polarización. Es una herramienta muy efectiva de la propaganda. Apela a la parte emocional del cerebro en lugar de a la racional. Exacerba el tribalismo y deshumaniza al que piensa diferente para que sus argumentos sean descartados sin razonamiento. Está bien que se hable de ello. Nos iría mejor si todo el mundo lo supiese y funcionase menos.

Pena que el artículo, en lugar de hablar de políticos de ambos bandos que utilizan esas herramientas, afirma que "Es la estrategia de la Derecha rancia. La Derecha fascista." Curiosa manera la suya de despolarizar una situación: atribuirla sólo al lado de los "malos" e insultarlos.

Menuda ironía...
el_Tupac #3 el_Tupac *
#1 A día de hoy, es la derecha quien polariza y quien sabotea el debate. No se puede decir que todos son iguales porque no lo son.
#5 surco *
#3 Hay derecha rancia polarizado el debate? Sin duda. Tienes a la de la fruta, a Abascal y a buena parte del PP insultando al presidente.
Pero tb tienes a un presidente denostado al poder judicial y que va a plantear una futura campaña bipolar.
4 guerras civiles. Repito 4 guerras civiles seguidas ( con las 3 carlistas) y no hemos aprendido NADA. Como decia Machado, en España de cada 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Empezando por los periodistas y los programas de opinión. Menos rifirrafe, menos gritos, menos zascas, menos tigres contra leones y más reflexión y argumentación. 100 años de Machado y aquí seguimos.
#6 Empakus
Ya hace tiempo que lo vengo advirtiendo...
Polarización, crispación, mentiras, insultos, agresiones, terrorismo y guerra...
Esa secuencia en España la conocemos bien...
Pero... Ahí vamos...
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Más entretenido estamos :popcorn:
KLKManin #8 KLKManin
"La Izquierda está más abierta a la renovación de ideas, a admitir cambios, a debatir sobre temas sociales" jajajjaj me meo, putos amos.
Trigonometrico #9 Trigonometrico
#8 Aquí el único que no está abierto a debatir temas sociales es el feminismo.
