Polarización: «O conmigo o contra mí»…

La polarización política se refiere a cuando la opinión pública, el sentir del pueblo, se divide en dos extremos opuestos. Algo que va en contra del sentido común, pero ya sabemos que el sentido co…
Pena que el artículo, en lugar de hablar de políticos de ambos bandos que utilizan esas herramientas, afirma que "Es la estrategia de la Derecha rancia. La Derecha fascista." Curiosa manera la suya de despolarizar una situación: atribuirla sólo al lado de los "malos" e insultarlos.
Menuda ironía...
Pero tb tienes a un presidente denostado al poder judicial y que va a plantear una futura campaña bipolar.
4 guerras civiles. Repito 4 guerras civiles seguidas ( con las 3 carlistas) y no hemos aprendido NADA. Como decia Machado, en España de cada 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Empezando por los periodistas y los programas de opinión. Menos rifirrafe, menos gritos, menos zascas, menos tigres contra leones y más reflexión y argumentación. 100 años de Machado y aquí seguimos.
Polarización, crispación, mentiras, insultos, agresiones, terrorismo y guerra...
Esa secuencia en España la conocemos bien...
Pero... Ahí vamos...