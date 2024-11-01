En Pokémon Pokopia podrás crear un mundo decoraditto a tu gusto: Llegará a Switch 2 en 2026

Game Freak y Koei Tecmo han anunciado en el Nintendo Direct de este 12 de septiembre el simulador de vida Pokémon Pokopia, que llegará a Switch 2 en 2026. Podéis ver el primer tráiler a continuación e imágenes oficiales al final de la noticia. Los jugadores encarnarán a un Ditto transformado en humano (hombre o mujer) que podrá decorar a su gusto, consiguiendo materiales y cuidando cultivos, un mundo apacible para otros Pokémon que podrán visitar otros jugadores.
| etiquetas: game freak , koei tecmo , ditto , pokémon , nintendo , switch
En este caso pinta bien.
Saludos