En Pokémon Pokopia podrás crear un mundo decoraditto a tu gusto: Llegará a Switch 2 en 2026

Game Freak y Koei Tecmo han anunciado en el Nintendo Direct de este 12 de septiembre el simulador de vida Pokémon Pokopia, que llegará a Switch 2 en 2026. Podéis ver el primer tráiler a continuación e imágenes oficiales al final de la noticia. Los jugadores encarnarán a un Ditto transformado en humano (hombre o mujer) que podrá decorar a su gusto, consiguiendo materiales y cuidando cultivos, un mundo apacible para otros Pokémon que podrán visitar otros jugadores.

2 comentarios
Vodker #2 Vodker
The Pokemon Company igual te hace un mojón que una puta genialidad.
En este caso pinta bien.
#1 wendigo
Meneo única y exclusivamente por el "decoraditto" :-D

Saludos
