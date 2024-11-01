edición general
Pokémon GO: la isla de Jeffrey Epstein tenía una pokeparada desde hace 5 años tras aprobación errónea por parte de Niantic

El escándalo que rodea al criminal fallecido hizo que la compañía del juego para móviles corrigiera este detalle

#1 kilokilo
Pikachu, tú también?
Ferran #2 Ferran
Lo escandaloso es que violaran niños y niñas, no que jugaran Pokemon Go :-/
Gry #3 Gry
#2 Igual utilizaban la pokeparada para atraer víctimas
