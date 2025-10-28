edición general
La poeta María Victoria Atencia, Premio Nacional de las Letras 2025

"Maestra de la palabra exacta", como la llamaba Pablo García Baena, ha sido reconocida por "una creación poética que posee y recrea la esencia de la vida"

