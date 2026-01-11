¿Podría ser condenado el agente de ICE que mató a una mujer en Mineápolis (EE.UU.)?

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a una mujer estadounidense el pasado miércoles en Mineápolis, goza de «inmunidad absoluta», aunque según explicó a EFE Emmanuel Mauleón, experto en derecho policial de la Universidad de Minnesota, esta protección «no se aplica» a los agentes federales.
| etiquetas: ice , asesinato , eeuu
¿Su deber es ir matando a gente desarmada?... Acojonante...
www.dailymail.co.uk/news/article-15449879/federal-agents-guns-swarm-jo
Con la psicopatía reinante por aquellos lares, este prenda acaba de Gobernador.
El FBI está liderando la investigación sobre la muerte de Good y tiene en su poder las pruebas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, han pedido que las agencias estatales formen parte de la investigación, pero denuncian que el gobierno de Trump les ha bloqueado el acceso al expediente.
La ropa sucia se lava en casa...