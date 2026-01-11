edición general
7 meneos
13 clics
¿Podría ser condenado el agente de ICE que mató a una mujer en Mineápolis (EE.UU.)?

¿Podría ser condenado el agente de ICE que mató a una mujer en Mineápolis (EE.UU.)?

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a una mujer estadounidense el pasado miércoles en Mineápolis, goza de «inmunidad absoluta», aunque según explicó a EFE Emmanuel Mauleón, experto en derecho policial de la Universidad de Minnesota, esta protección «no se aplica» a los agentes federales.

| etiquetas: ice , asesinato , eeuu
6 1 0 K 84 actualidad
9 comentarios
6 1 0 K 84 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
Es posible. Y que sea indultado, también.
4 K 66
jormanceles #2 jormanceles
#1 Inmunidad se parece a impunidad.
2 K 38
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano
"«Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber», dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca"

¿Su deber es ir matando a gente desarmada?... Acojonante...
3 K 49
Milmariposas #4 Milmariposas *
Apuesto a que lo van a condecorar... Aunque no sé si ya está bajo protección oficial porque hace ya un par de días, se le vio abandonar su casa en un camión de mudanza, ayudado por sus compinches.

www.dailymail.co.uk/news/article-15449879/federal-agents-guns-swarm-jo
0 K 19
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Por lo visto hasta ahora, solo recibirá su justo castigo, si algún valiente ciudadano le aplica la Ley de Luiggi.
0 K 12
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
Condenado al ascenso.
Con la psicopatía reinante por aquellos lares, este prenda acaba de Gobernador.
0 K 12
plutanasio #9 plutanasio
#7 si fuese en España le premiaban con una embajada, como al inspector que estuvo cuando vino Delcy con las maletas en avión.
0 K 11
#6 laruladelnorte
El temor a una investigación «poco transparente»
El FBI está liderando la investigación sobre la muerte de Good y tiene en su poder las pruebas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, han pedido que las agencias estatales formen parte de la investigación, pero denuncian que el gobierno de Trump les ha bloqueado el acceso al expediente.

La ropa sucia se lava en casa...
0 K 10
#8 diablos_maiq
Según betteridge...
0 K 10

menéame