¿Podría haber sobrevivido Jack?" James Cameron probó científicamente la "teoría de la puerta" del Titanic y esto es lo que descubrió  

Durante décadas, los amantes del cine, los espectadores ocasionales y los creadores de memes en internet se han visto acosados por una pregunta candente: ¿Podría Jack de 'Titanic' haber cabido en esa puerta y haber sido salvado por Rose? La controversia cinematográfica que generó la película ganadora del Oscar de James Cameron ha generado muchos debates acalorados. Y a pesar de todo, Cameron ha mantenido que no, Jack no podría haber sobrevivido

Narmer
Hay por ahí un final alternativo generado por IA en el que la vieja Rose relata que ambos suben a la tabla y se salvan. Van a EEUU y son muy felices hasta el día en que ella cumple 26 años. Ese día el joputa de Jack la abandona por una más joven.
A_S
#4 xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
ronko
xD Otra :  media
xeldom
Para el "Consejo de Espabilados", ví el vídeo original en Twitter hace como diez minutos y estuve por pasar de traerlo pero decidí dedicar tiempo a encontrar una noticia sobre el tema, spoiler: no fué fácil no sale en news, por lo que para la próxima que vea algo interesante con fuente en Twitter voy pasar de buscar fuentes alternativas, no merece el esfuerzo, ya llevo como 2 o 3 veces haciéndolo y paso (al menos 2 llegaron a portada por lo que eran interesantes) .

Mnm un poco más pequeño cada día, enhorabuena
