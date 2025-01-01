¿Podría haber sobrevivido Jack?" James Cameron probó científicamente la "teoría de la puerta" del Titanic y esto es lo que descubrió  

Durante décadas, los amantes del cine, los espectadores ocasionales y los creadores de memes en internet se han visto acosados por una pregunta candente: ¿Podría Jack de 'Titanic' haber cabido en esa puerta y haber sido salvado por Rose? La controversia cinematográfica que generó la película ganadora del Oscar de James Cameron ha generado muchos debates acalorados. Y a pesar de todo, Cameron ha mantenido que no, Jack no podría haber sobrevivido
| etiquetas: titanic , jack y rose sobre la puerta , james cameron
Mnm un poco más pequeño cada día, enhorabuena