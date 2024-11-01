·
3
meneos
5
clics
El poder de Roma se impuso sin guerra en la Lusitania: nuevos hallazgos documentan pactos con los pueblos del Tajo
El autor cuestionó la imagen heredada de los lusitanos como saqueadores y mostró grupos con organización política y capacidad de decisión que pactaron o resistieron según la situación
|
etiquetas
:
roma
,
impuso
,
sin
,
guerra
,
lusitania
2
1
0
K
34
Roma
