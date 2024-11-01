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El Poder Judicial tiene un problema

El Poder Judicial tiene un problema

El auto de 11 de abril de 2026 dictado por el Magistrado Juez de la plaza núm. 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Juan Carlos Peinado, por la que acuerda continuar el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, contra la asistente de ésta y contra un particular por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, puede parecer que cree un problema político al Gobierno, pero en realidad

| etiquetas: poder , judicial , se desprestigia , ante , ciudadania
16 4 0 K 247 Tribunales
6 comentarios
16 4 0 K 247 Tribunales
reithor #3 reithor
A ver, después de ver al supremo condenando al fiscal general porque el o alguien de su entorno de unas 500 personas filtró un mail, este problema es abordable para esta gente.
4 K 55
carakola #2 carakola
De la decisión de convalidar o rectificar una actuación judicial discutible depende el prestigio o desprestigio del Poder Judicial ante la ciudadanía.
El poder judicial tiene un cáncer incurable. El prestigio de los jueces es un cuento que ya nadie se traga.
2 K 53
#4 Juantxi
#2 Es una pena porque los jueces deberían de gozar de un buen prestigio, pero evidentemente eso se gana con mucho esfuerzo, imparcialidad y profesionalidad y se pierde muy fácilmente en otro caso.
Pocos jueces lo mantienen. Aunque hay casos muy conocidos como Doña Nuria Ruiz Tobarra (la jueza de la DANA), casi heroica.
2 K 34
#1 fremen11
Si sólo tuviese uno....
0 K 10
#5 trasparente
El poder judicial hace tiempo que va con la polla fuera y se la suda todo. Dan por finiquitado este gobierno. Espero que se equivoquen. Si continúa PS, se impone una noche de los cuchillos largos con esta gente.
0 K 8
carakola #6 carakola
#5 Sin un Podemos fuerte no van a hacer nada. Menos aún si se lo han llegado a cargar con tanto tejemaneje judicial y medios cloaqueros.
0 K 19

menéame