El Poder Judicial tiene un problema

El auto de 11 de abril de 2026 dictado por el Magistrado Juez de la plaza núm. 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Juan Carlos Peinado, por la que acuerda continuar el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, contra la asistente de ésta y contra un particular por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, puede parecer que cree un problema político al Gobierno, pero en realidad