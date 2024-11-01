edición general
El Poder Judicial rechaza anular los acuerdos que decretaron la expulsión de Baltasar Garzón como juez

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó el pasado julio anular los acuerdos que decretaron en 2012 la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial tras su inhabilitación por las escuchas ilegales a la Gürtel. Los vocales acordaron por mayoría inadmitir la solicitud del exjuez, que busca un regreso simbólico a la carrera judicial apoyado en el dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU que concluyó en 2021 que fue condenado en un “proceso arbitrario”.

3 comentarios
DDJ #3 DDJ
Está pidiendo que la judicatura reconozca que la propia judicatura actuó mal en un asunto que implicaría que la judicatura lo hizo por un asunto político que demostraría que la balanza de la justicia tiene tendencia a balancearse hacia la derecha. ¿Y qué le han dicho a Garzón?

¡No hija noooo!
1 K 17
Cehona #1 Cehona
El Tribunal Supremo da por cumplida la condena del juez Baltasar Garzón
Puede perfectamente ejercer como juez. Solicitando el reingreso en la carrera judicial. Es una decisión personal, no un impedimento para ser juez entiendo.
1 K 15
OdaAl #2 OdaAl
#1 Seguro que tiene unas ganas locas de volver a la pocilga que es la justicia.
0 K 10

