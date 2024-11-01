Podemos ir más allá del modelo capitalista y salvar el clima: estos son los tres primeros pasos [en]

El capitalismo se preocupa por el futuro de nuestra especie tanto como un lobo se preocupa por el de un cordero. Si democratizamos nuestra economía, un mundo mejor estará a nuestro alcance. Tenemos acceso a nuevas tecnologías extraordinarias y a una capacidad colectiva para producir más alimentos y más cosas de las que necesitamos o de las que el planeta puede permitirse. Sin embargo, millones de personas sufren condiciones de grave privación.
| etiquetas: cambio climático , capitalismo contemporáneo
Los autores proponen tres pasos para superar el capitalismo y abordar crisis sociales y ecológicas
Argumentan que el sistema capitalista prioriza la acumulación de beneficios sobre las necesidades humanas y la sostenibilidad ecológica. Proponen una nueva arquitectura financiera, el uso de democracia deliberativa para establecer objetivos económicos y una reforma corporativa para democratizar las empresas como pasos para transformar la economía.
La guillotina
Estoy de acuerdo
Pero eh, no hay prisa, que los anticapitalistas demuestren que hay que cambiar el rumbo hacia el precipicio porque todavía no estamos cayendo por él. Cuando estemos cayendo ya si eso los escuchamos a ver qué propinen
No se trata de que propongan, se trata de que demuestren. Puedes proponer un sistema en que todos te obedezcan diciendo que eso resolverá los problemas del mundo pero eso no es suficiente. Tienes alguno que haya demostrado ser mejor? quizás el modelo chino que no contamina el mundo?