edición general
9 meneos
21 clics
Podemos ir más allá del modelo capitalista y salvar el clima: estos son los tres primeros pasos [en]

Podemos ir más allá del modelo capitalista y salvar el clima: estos son los tres primeros pasos [en]

El capitalismo se preocupa por el futuro de nuestra especie tanto como un lobo se preocupa por el de un cordero. Si democratizamos nuestra economía, un mundo mejor estará a nuestro alcance. Tenemos acceso a nuevas tecnologías extraordinarias y a una capacidad colectiva para producir más alimentos y más cosas de las que necesitamos o de las que el planeta puede permitirse. Sin embargo, millones de personas sufren condiciones de grave privación.

| etiquetas: cambio climático , capitalismo contemporáneo
7 2 0 K 88 actualidad
12 comentarios
7 2 0 K 88 actualidad
Laro__ #2 Laro__ *
#1 Resumiendo más:

Los autores proponen tres pasos para superar el capitalismo y abordar crisis sociales y ecológicas

Argumentan que el sistema capitalista prioriza la acumulación de beneficios sobre las necesidades humanas y la sostenibilidad ecológica. Proponen una nueva arquitectura financiera, el uso de democracia deliberativa para establecer objetivos económicos y una reforma corporativa para democratizar las empresas como pasos para transformar la economía.
1 K 29
Veelicus #3 Veelicus
Este modelo no se sustituira salvo por otro que haga a los ricos mas ricos, si no hemos entendido esto nunca encontraremos la herramienta para cambiarlo
1 K 26
taSanás #4 taSanás
#3 herramienta hay, pero estamos mansos…

La guillotina
1 K 22
#6 VFR
#4 Muerte por capitalismo o por guillotina? elijo capitalismo
0 K 13
azathothruna #8 azathothruna
#4 Luchar contra la desigualdad implica eso
Estoy de acuerdo
0 K 15
#5 VFR
Que lo prueben en su pueblo y si funciona ya se adoptará. Los experimentos con gaseosa
1 K 26
Anfiarao #7 Anfiarao *
#5 los regres no adoptarían nada aunque se demuestre fehacientemente que es perjudicial para la vida y la cordura. Prefieren seguir anclados en el medievo intelectual y cultural. De ahí el calificativo de regre
2 K 46
#10 VFR
#7 si funciona otros pueblos lo adoptarán, hasta entonces pajas mentales de anticapitalistas. Si quieren que cambiemos que demuestren que funciona
0 K 13
Anfiarao #11 Anfiarao *
#10 y por qué no demuestran los capitalistas que su sistema es viable y compatible con la vida? Ah no espera, que llevamos más de 100 años de capitalismo desbocado exponencial y solamente nos hemos cargado el clima de todo el puto planeta y los sistemas vitales ecológicos que permiten la vida en el planeta.

Pero eh, no hay prisa, que los anticapitalistas demuestren que hay que cambiar el rumbo hacia el precipicio porque todavía no estamos cayendo por él. Cuando estemos cayendo ya si eso los escuchamos a ver qué propinen
0 K 12
#12 VFR
#11 porque consideramos los capitalistas que de momento es el mejor de los que hemos visto a pesar de sus defectos.
No se trata de que propongan, se trata de que demuestren. Puedes proponer un sistema en que todos te obedezcan diciendo que eso resolverá los problemas del mundo pero eso no es suficiente. Tienes alguno que haya demostrado ser mejor? quizás el modelo chino que no contamina el mundo?
0 K 13
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Pude que una gran crisis del capitalismo, un colapso del sistema nos lleve un verdadero cambio, es la única esperanza real, pero el daño medioambiental con la gran cantidad de CO2 en la atmósfera es ya un reto difícil de dar solución, las catástrofes medioambientales que se han disparado de forma exponencial no va se van a para fácilmente, el clima ya está descontrolado.
0 K 12

menéame