Podemos exige al Gobierno prorrogar y hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca este año

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado este martes que su formación exigirá al Gobierno prorrogar la prohibición de los desahucios y hacerla permanente, una medida que se instauró desde la pandemia y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha avanzado que Podemos llevará una proposición no de ley a la Comisión de Vivienda para pedir al Gobierno prorrogar la moratoria, que se ha ido prorrogando mediante diferentes medidas legislativas...