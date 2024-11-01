edición general
Podemos exige al Gobierno prorrogar y hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca este año

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado este martes que su formación exigirá al Gobierno prorrogar la prohibición de los desahucios y hacerla permanente, una medida que se instauró desde la pandemia y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha avanzado que Podemos llevará una proposición no de ley a la Comisión de Vivienda para pedir al Gobierno prorrogar la moratoria, que se ha ido prorrogando mediante diferentes medidas legislativas...

Alakrán_ #3 Alakrán_
Luego se preguntarán porque cada vez menos personas quieren alquilar viviendas a personas vulnerables o que puedan caer en esa situación en un momento dado.
Por cierto, Podemos huele elecciones y está On fire.
Robus #11 Robus
#3 por un lado se quejan de que no quieren alquilar a personas vulnerables y luego apoyan medidas que hacen que nadie quiera alquilar a personas vulnerables.

Muy lógico todo.
Expat_Guinea_Ecuatorial #17 Expat_Guinea_Ecuatorial
#10 Soy un ricoprogre, vecino de Irene, pero me parece que ese mensaje es un poco pueril, kamarada
wata #19 wata
Pero que moratoria? Hay desahucios todos los días.
#20 yarkyark *
#19 Si se declara vulnerable el inquilino no se puede desahuciar. Esto es así desde la pandemia.

De hecho conozco algún caso que lleva 5 años sin pagar nada de renta y no se le puede desahuciar.
rob #12 rob
#4 Cuida tus formas aunque no comulgues con sus ideas. No cuesta nada.
#13 --845433--
#12 Las formas serán mejores cuando no nos estén matando. Cuando no estén destruyendo nuestra sanidad a medida que nos roban.

Mientras tanto. CASUS BELLI.
rob #15 rob
#13 No te lo tomes de manera personal. En mi opinión tienes toda la razón, pero de esa manera no convences.
Un saludo.
BlackDog #6 BlackDog
El PSOE no vuelve a tragar con eso ni de coña
BlackDog #16 BlackDog
#14 Creo que tienes que comprarte unas gafas o releer antes de comentar, yo no he hecho apología de la trata de blancas, pero ya me demostraste que no te da para más.
rob #18 rob
#16 "Las mejores redes de prostitución son las de Barcelona"
BlackDog, 4 de noviembre de 2025
De llamarle puta a mi difunta madre, ya hablaremos en otra ocasión.
BlackDog #22 BlackDog
#18 Quien ha llamado eso a tu madre? me parece muy feo. Por otro lado ya te he explicado ese comentario, pero haré el esfuerzo de volver a explicártelo, cuando alguien pone "Los mejores secuestros, los de Madriz" como en www.meneame.net/story/sabemos-nino-juan-peligroso-ladron-secuestrado-t esa persona no esta haciendo apología de los secuestros, mi comentario es porque estoy cansado de ver esos comentarios en todas las noticias de sucesos en Madrid, y hago lo mismo con las de otras comunidades, lo entiendes? venga ya puedes ponerte el babby y comerte la papilla
DrEvil #23 DrEvil
"Podemos exige" La pregunta es ¿y sino qué?
¿Van a iniciar una moción de censura que de prosperar certificaría su declive?
Ea, pues otro brindis al Sol para hacer ver que hacen algo.
#1 --845433-- *
SÍ SE PUEDE  media
#2 mancebador
#1 Si te refieres a hundir aún más el mercado del alquiler, si, en efecto. xD
#4 --845433--
#2 No me refiero a que si eres lo suficientemente imbécil como para votar a PP / VOX seguirá pasando esto:
www.inquilinato.org/el-fondo-buitre-madlyn-compra-35-bloques-en-puerta

Si votas PP / VOX eres un traidor. Además de un imbécil.
BlackDog #5 BlackDog
#1 @Admin, esta imagen no es contenido inapropiado y no se considera ofensiva hacia un grupo político como cuando me baneasteis por esta razón en www.meneame.net/story/intentos-suicidio-ingresos-psiquiatria-34-kilos- ?
#7 --845433--
#5 Ya salió el primer fachapobre llorica.
BlackDog #24 BlackDog *
#7 Yo solo intento hacer cumplir las normas de menéame. En www.meneame.net/story/intentos-suicidio-ingresos-psiquiatria-34-kilos- mi comentario "Los mejores violadores, los de En Marea" me trajo un strike de 8 días por contenido inapropiado, cuando escribí a [email protected] preguntando el motivo me dijeron esto:

Hola, Entendemos que no te parezca justificada la sanción, pero el comentario contenía una expresión que se consideró ofensiva hacia un grupo…   » ver todo el comentario
#8 mancebador
#5 Nah, es simplemente mentira.
rob #14 rob
#5 Acabo de charlar contigo por haber hecho apología de la trata de blancas y ¿ahora vienes aquí de fino y de digno?
No te entiendo.
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Tienes 14 años?
#10 --845433-- *
#9 No. Tengo 15 :troll:. Qué pasa... te molesta lo que se dice en la imagen. ¿ Eres un Votonto de VOX ?
#21 poxemita
#1 te ha quedado muy blandito, deberias cagarte en sus muertos y en los muertos de sus muertos y en los muertos de los muertos de sus muertos y en los muertos de los muertos de los muertos de sus muertos.
