Podemos exige al Gobierno prorrogar y hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca este año

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado este martes que su formación exigirá al Gobierno prorrogar la prohibición de los desahucios y hacerla permanente, una medida que se instauró desde la pandemia y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha avanzado que Podemos llevará una proposición no de ley a la Comisión de Vivienda para pedir al Gobierno prorrogar la moratoria, que se ha ido prorrogando mediante diferentes medidas legislativas...
| etiquetas: podemos , desahucios , moratoria anti desahucios , vivienda
Por cierto, Podemos huele elecciones y está On fire.
Muy lógico todo.
De hecho conozco algún caso que lleva 5 años sin pagar nada de renta y no se le puede desahuciar.
Mientras tanto. CASUS BELLI.
Un saludo.
BlackDog, 4 de noviembre de 2025
De llamarle puta a mi difunta madre, ya hablaremos en otra ocasión.
¿Van a iniciar una moción de censura que de prosperar certificaría su declive?
Ea, pues otro brindis al Sol para hacer ver que hacen algo.
www.inquilinato.org/el-fondo-buitre-madlyn-compra-35-bloques-en-puerta
Si votas PP / VOX eres un traidor. Además de un imbécil.
Hola, Entendemos que no te parezca justificada la sanción, pero el comentario contenía una expresión que se consideró ofensiva hacia un grupo… » ver todo el comentario
No te entiendo.