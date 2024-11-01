edición general
Podemos exige al Gobierno que fragatas del Ejército escolten a la flotilla rumbo a Gaza

Podemos ha reclamado al Gobierno que garantice la seguridad de la Global Sumud Flotilla (GSF) rumbo a Gaza, tras la denuncia de nuevos ataques contra sus embarcaciones, y ha pedido que envíe incluso fragatas del Ejército para escoltar a estos activistas.

The_Ignorator #5 The_Ignorator
Ojala exigieran mas cosas, y ojala hubieran estado en el gobierno para exigir, así en plan muy fuerte
4 K 47
Gadfly #7 Gadfly
#5 con los puñitos cerrados
1 K 17
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#5 Eso, ojalá hubieran pedido en 2022 escoltar a la flotilla, menudos visionarios habrían sido.
0 K 15
Findeton #4 Findeton
Exige... y si no pasa, igual seguirán apoyando al gobierno.
3 K 38
ElBeaver #3 ElBeaver
¿ ya no vale lo de la diplomacia y negociación para alcanzar la paz?. :troll:
2 K 25
lobotomico2 #9 lobotomico2
#3 Tampoco es que la flotilla la vaya a alcanzar.

SLa diplomacia y negociacion valdria si USA se pusiera en contra de Israel.
0 K 7
tricionide #2 tricionide
no es mala idea que acompañen a la fragata italiana que ha partido como soporte a la flotilla
1 K 15
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues si van patriotas españoles, debería. Lo que sean aguas internacionales está últimamente muy peligroso.
0 K 12
#10 abogado_del_diablo
Hoy es día par, toca "estos de Podemoooos, siempre dando por culo ñiñiñi..."
Mañana impar, tocará ¿Podemos, quiénes son esos?"

En otros temas a Podemos se le va la pinza, pero en el apoyo a Gaza, todos los votantes de Suma, PSOE, PP... a cerrar la boquita, que esa panda de hipócritas solo se han apuntado cuando las encuestas han sido rotundas. Los palestinos les importan una mierda: hasta entonces, a venderles armas o apoyar a Israel.
Lecciones ni una.
0 K 7
Gadfly #6 Gadfly
Todavía están mis subnormales esos ahí?
0 K 6

