Podemos exige al Gobierno que fragatas del Ejército escolten a la flotilla rumbo a Gaza

Podemos ha reclamado al Gobierno que garantice la seguridad de la Global Sumud Flotilla (GSF) rumbo a Gaza, tras la denuncia de nuevos ataques contra sus embarcaciones, y ha pedido que envíe incluso fragatas del Ejército para escoltar a estos activistas.
SLa diplomacia y negociacion valdria si USA se pusiera en contra de Israel.
Mañana impar, tocará ¿Podemos, quiénes son esos?"
En otros temas a Podemos se le va la pinza, pero en el apoyo a Gaza, todos los votantes de Suma, PSOE, PP... a cerrar la boquita, que esa panda de hipócritas solo se han apuntado cuando las encuestas han sido rotundas. Los palestinos les importan una mierda: hasta entonces, a venderles armas o apoyar a Israel.
Lecciones ni una.