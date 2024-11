Podemos dice que el PSOE les ha reconocido que el pacto firmado con ERC, Bildu y BNG para gravar a las energéticas es mentira  

Irene Montero: El PSOE está tomándole el pelo a la gente. A nosotras hoy nos ha reconocido que el acuerdo que firmado con ERC y Bildu es mentira, no se va hacer porque Junts no lo va a votar. El PSOE ha firmado una cosa con Junts y su contraria con ERC. Están haciéndole creer a la gente para salvar una votación que va a ser posible cuando saben de sobra que Junts no lo va a votar.Nosotras le estamos pidiendo garantías de que se cumpla el acuerdo con ERC y Bildu porque nosotras no entendemos que en este país se tenga que hacer lo que diga Junts