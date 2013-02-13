edición general
Primer ministro chino insta a realizar esfuerzos para escribir nuevo capítulo en la construcción de la civilización ecológica en la nueva era

Primer ministro chino insta a realizar esfuerzos para escribir nuevo capítulo en la construcción de la civilización ecológica en la nueva era

Li dijo que este importante concepto brinda guía científica para la coexistencia armoniosa de humanos y naturaleza. Ofrece ideas y soluciones chinas, y hace contribuciones chinas al desarrollo sostenible global y a la construcción de una civilización ecológica. El desarrollo socioeconómico de China ha entrado en una etapa de desarrollo de alta calidad de aceleración de la transformación ecológica y de bajas emisiones de carbono, y es imprescindible seguir el camino de dar prioridad a la conservación ecológica y a la consecución del desarrollo

Verdaderofalso
#5 Históricamente, el país que más ha contaminado el mundo es Estados Unidos. Aunque China siendo la fábrica del mundo entero ahora emite más dióxido de carbono anualmente, Estados Unidos ha acumulado mayores emisiones a lo largo del tiempo, debido a su historial industrial más extenso.
6 K 87
ElenaCoures1
#7 Whataboutism mañanero
No recuerdo quejas de Canadá o Mexico diciendo que hay nubes de contaminación llegando a sus países como pasaba en Japón con nubes de polución de China
1 K 6
Verdaderofalso
#11 México y Canadá expresan su indignación ante los envíos de residuos tóxicos procedentes de EE.UU

gestoresderesiduos.org/noticias/mexico-y-canada-expresan-su-indignacio
2 K 41
ElenaCoures1
#12 ¿Y?
Eso también le pasó a otros países, sobre todo a China cuando echaba la basura tóxica en cualquier parte durante décadas y décadas
Whataboutism para desayunar otra vez
0 K 7
Verdaderofalso
#13 tú me has dicho en 11 que no recuerdas que hubiera quejas, yo solo contesto, es mas te lo desgloso para que así sepas que si hay casos

Canadá

Sí, hay preocupaciones reales y continuas:
 • Contaminación del aire transfronteriza:
A pesar de los avances en reducir emisiones, se estima que alrededor del 70 % de la contaminación del aire en Canadá proviene de emisiones generadas en EE. UU. ￼. Provincias como Ontario, Nueva Brunswick y Nueva Escocia reportaron que más de la mitad del…   » ver todo el comentario
2 K 35
Verdaderofalso
#16 veo que como te has ofendido porque te he demostrado cosas ahora vas a jugar al “y tú más” , quieres poner ejemplos? Vamos.

Primer caso que se me viene a la mente:
la nube de contaminación del tren de East Palestine se ocultaron datos y contaminó no solo eeuu, si no que llegó más allá

www.meneame.net/story/epa-norfolk-southern-manipularon-datos-pruebas-s

www.meneame.net/story/descarrilamiento-tren-palestina-oriental-ohio-pr
0 K 20
ElenaCoures1
#18 Será que me ofendo porque la dieta a base de bota del amo no parece sentarte bien
Sea China o Rusia siempre sales a blanquear, desviar la atención o directamente soltar su propaganda
Se te ve el plumero siempre
0 K 7
Verdaderofalso
#19 vaya, lo siento por contestarte y explicarte que si hay casos de contaminación cruzada y quejas
0 K 20
ElenaCoures1
#20 Lo mismo una queja por una zona que una nube de mierda de cientos de kilómetros de extensión que llega a una isla que está a 500km de China

Blanquea que te blanquea

Whataboutism y más whataboutism
Blanquea que te blanquea
Whataboutism y más whataboutism
0 K 7
ChatGPT
Que al final los chinos sean los abanderados del ecologismo nadie lo vio venir (en la órbita occidental)
4 K 51
Casiopeo
#1 A lo mejor es que nos hemos comido mucha propaganda antichina...
14 K 164
ChatGPT
#2 la verdad, debería haber dicho que nadie lo vio venir en la órbita occidental xD

Anda, aún puedo editar!

Anda, aún puedo editar!
1 K 18
Gry
#1 Son más de 1.000 millones y dependen de importaciones para comer.

Si las previsiones de descenso de producción agrícola se cumplen van a acabar comiéndose los unos a los otros (o gastando una millonada para cultivar en interiores con condiciones controladas)
0 K 14
Zeremiel
#4 Pues se lo gastan, cuando tu economía está dirigida por objetivos de producción estratégica y no exclusivamente por el lucro no es tanto problema . . .
0 K 7
DonaldBlake
#4 "Son más de 1.000 millones"

Menos mal que les ha dado por el ecologismo, les da por lo contrario y acaban con todo.
0 K 8
ElenaCoures1
#1 ¿Después de toda la mierda que estuvieron soltando durante décadas y décadas?
A ver si de paso "abanderan" el acabar con las flotas pesqueras esas que van por ahí arrasando ecosistemas
No se de que país son, pero estoy segura que China puede ayudar
www.youtube.com/watch?v=UvjhxPQDvQo
0 K 7
alhambre
#1 Cómo ha cambiado China desde la fascistada garrula de la revolución cultural (tm).
0 K 7
Casiopeo
Para el que no lo sepa: este año han reducido por fin su emisión de CO2 con respecto al año anterior
1 K 26
tpm1
Hechos, no palabras. Por lo pronto van a construir otra super presa hidroeléctica donde podrán decidir a su propio interés cuanta agua dejan llegar a la India.
0 K 10
Zeremiel
Claro, sueltan mierda para producir cosas que luego se consumen aquí, cuentalo todo.

Lo de las flotas pesqueras no está bien, pero en la dinamica capitalista mundial si no lo hacen ellos lo haran otros asi que se adelantan, es con ese pragmatismo que han conseguido ganar a EEUU en el juego del capitalismo, bueno, con eso y con fuerte dirigismo político no corrupto.
0 K 7
lobotomico2
China es el pais mas capitalista que he visto, es consumir y consumir. Sobre todo en centros comerciales, y desde luego no toma ni la mitad de las medidas de las que tenemos aqui.

Obviamente no tienen el tapon de la botella pegado. En el hotel, si dejas el aire acondicionado y la luz apagada, ellos te lo encienden para cuando vuelvas. Hasta el hotel mas cutre (hablo de 13 euros) te regala todos los dias unas zapatillas y un cepillo de dientes. Eso no solo contamina al fabricarlo, contamina como deshecho.
0 K 7

