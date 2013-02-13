Primer ministro chino insta a realizar esfuerzos para escribir nuevo capítulo en la construcción de la civilización ecológica en la nueva era

Li dijo que este importante concepto brinda guía científica para la coexistencia armoniosa de humanos y naturaleza. Ofrece ideas y soluciones chinas, y hace contribuciones chinas al desarrollo sostenible global y a la construcción de una civilización ecológica. El desarrollo socioeconómico de China ha entrado en una etapa de desarrollo de alta calidad de aceleración de la transformación ecológica y de bajas emisiones de carbono, y es imprescindible seguir el camino de dar prioridad a la conservación ecológica y a la consecución del desarrollo
No recuerdo quejas de Canadá o Mexico diciendo que hay nubes de contaminación llegando a sus países como pasaba en Japón con nubes de polución de China
Eso también le pasó a otros países, sobre todo a China cuando echaba la basura tóxica en cualquier parte durante décadas y décadas
Sí, hay preocupaciones reales y continuas:
• Contaminación del aire transfronteriza:
A pesar de los avances en reducir emisiones, se estima que alrededor del 70 % de la contaminación del aire en Canadá proviene de emisiones generadas en EE. UU. ￼. Provincias como Ontario, Nueva Brunswick y Nueva Escocia reportaron que más de la mitad del… » ver todo el comentario
Primer caso que se me viene a la mente:
la nube de contaminación del tren de East Palestine se ocultaron datos y contaminó no solo eeuu, si no que llegó más allá
Si las previsiones de descenso de producción agrícola se cumplen van a acabar comiéndose los unos a los otros (o gastando una millonada para cultivar en interiores con condiciones controladas)
Menos mal que les ha dado por el ecologismo, les da por lo contrario y acaban con todo.
A ver si de paso "abanderan" el acabar con las flotas pesqueras esas que van por ahí arrasando ecosistemas
No se de que país son, pero estoy segura que China puede ayudar
Lo de las flotas pesqueras no está bien, pero en la dinamica capitalista mundial si no lo hacen ellos lo haran otros asi que se adelantan, es con ese pragmatismo que han conseguido ganar a EEUU en el juego del capitalismo, bueno, con eso y con fuerte dirigismo político no corrupto.
Obviamente no tienen el tapon de la botella pegado. En el hotel, si dejas el aire acondicionado y la luz apagada, ellos te lo encienden para cuando vuelvas. Hasta el hotel mas cutre (hablo de 13 euros) te regala todos los dias unas zapatillas y un cepillo de dientes. Eso no solo contamina al fabricarlo, contamina como deshecho.