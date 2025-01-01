edición general
20 meneos
14 clics
Podemos denunciará a la Junta de Castilla y León ante la Fiscalía por su gestión «temeraria» de los incendios

Podemos denunciará a la Junta de Castilla y León ante la Fiscalía por su gestión «temeraria» de los incendios

Podemos presentará una denuncia ante la Fiscalía contra la «gestión temeraria» en materia de incendios que ha llevado a cabo el Gobierno de la Junta de Castilla y León.Entre los hechos presuntamente delictivos que la formación en Castilla y León pondrá en conocimiento de la Fiscalía destacan el «irregular entramado» de las privatizaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales y sus «consecuencias precarizadoras», el retraso «consciente» en adoptar instrumentos normativos

| etiquetas: podemos , denuncia , junta de castilla y león , fiscalía , gestión «temerari
18 2 0 K 201 actualidad
6 comentarios
18 2 0 K 201 actualidad
victorjba #1 victorjba
A ver si un juez valiente como la de Catarroja entra aquí, porque lo de algunos es de cárcel.
4 K 74
#3 Leon_Bocanegra
#1 en cuanto acaben con la de Catarroja ya verás tú que ganas tienen los demás jueces de ir contra la mafia.
4 K 54
efectogamonal #5 efectogamonal
El ABC dando publicidad a Podemos, mae mia, me pinchan y no sangro {0x1f525}
1 K 39
#2 Pivorexico *
Se va quedar en "el monte se iba a quemar igual " y a correr .
2 K 39
#4 Leon_Bocanegra *
#2 reportado por bulo.

El PP no haría eso.

No son tan irresponsables!

Como van a hacer eso solo, sin culpar al perro o al coletas?
No te lo crees ni tú.
1 K 14
#6 chavi
Cuando acaben los incendios fiscalía deberia evaluar si los gobiernos autonómicos hicieron los deberes en cuanto a la prevención de incendios
1 K 24

menéame