Podemos denunciará a la Junta de Castilla y León ante la Fiscalía por su gestión «temeraria» de los incendios

Podemos presentará una denuncia ante la Fiscalía contra la «gestión temeraria» en materia de incendios que ha llevado a cabo el Gobierno de la Junta de Castilla y León.Entre los hechos presuntamente delictivos que la formación en Castilla y León pondrá en conocimiento de la Fiscalía destacan el «irregular entramado» de las privatizaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales y sus «consecuencias precarizadoras», el retraso «consciente» en adoptar instrumentos normativos