Podemos avisa a Sánchez: sin regularización completa de inmigrantes no hay favores a Junts

Ione Belarra ha vuelto a trazar este viernes una línea roja nítida en los pasillos del Congreso. La secretaria general de Podemos ha dejado claro que su partido no se sentará a negociar con Junts el traspaso de la competencia de inmigración a Cataluña hasta que el Gobierno cumpla antes con la regularización masiva de migrantes pactada con la formación morada. El orden de los factores, ha venido a decir, no es negociable. “Primero regularización, primero derechos”, ha remachado ante los periodistas.

Como debe de ser, están un poco hartos del trilero de Sanchez.
