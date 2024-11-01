Podemos anuncia que se abstendrá en la votación del decreto por la guerra en Irán

Podemos ha anunciado este lunes que se abstendrá en la votación que se celebra este jueves para el paquete de medidas propuesto por el Gobierno en el marco de la guerra en Oriente Próximo. Con esta decisión, la formación morada deja en manos del PP y Junts que el decreto que incluye medidas fiscales para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra en Irán prospere.