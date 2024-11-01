Podemos anuncia que se abstendrá en la votación del decreto por la guerra en Irán

Podemos ha anunciado este lunes que se abstendrá en la votación que se celebra este jueves para el paquete de medidas propuesto por el Gobierno en el marco de la guerra en Oriente Próximo. Con esta decisión, la formación morada deja en manos del PP y Junts que el decreto que incluye medidas fiscales para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra en Irán prospere.
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*Risas aqui.
Aparte esta mas que probado por todas las veces que se ha bajado en situaciones de emergencia y se ha estudiado lo que ocurre, que no solo no funciona sino acaba contribuyendo a aumentar los beneficios de las empresas y grandes fortunas a costa de nuestros impuestos.
Se podrian aplicar otras medidas y/o de otra forma para que las bajadas de impuestos no sean generalizadas, no las esperes.
¿Que politicas se van a recompensar electoralmente y cuales se van a castigar? Poco nos pasa para lo bocarranas que somos.
Esto es PP, VOX y JUNTs. Y en este caso también PNV.
No van a salir medidas más progresistas de ahí.