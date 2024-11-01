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Podemos anuncia que se abstendrá en la votación del decreto por la guerra en Irán

Podemos anuncia que se abstendrá en la votación del decreto por la guerra en Irán

Podemos ha anunciado este lunes que se abstendrá en la votación que se celebra este jueves para el paquete de medidas propuesto por el Gobierno en el marco de la guerra en Oriente Próximo. Con esta decisión, la formación morada deja en manos del PP y Junts que el decreto que incluye medidas fiscales para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra en Irán prospere.

| etiquetas: economia , crisis , guerra , podemos
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12 comentarios
5 2 0 K 70 politica
johel #3 johel *
las bajadas de impuestos generalizadas es algo que siempre piden las derechas, que sean consecuentes*, hagan autocritica* y voten a favor.

*Risas aqui.
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#7 XXguiriXX
#3 Piden bajadas de impuestos para los ricos, así crean más trabajo :shit:
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johel #8 johel *
#7 Parece contraintuitivo pero no lo es; Cuando bajas los impuestos a todos, beneficias mas a los que mas tienen, a los que mas gastan y beneficias menos a los que menos tienen, a los que menos gastan. Recortas mas la recaudacion de arriba y redistribuyes menos la riqueza.
Aparte esta mas que probado por todas las veces que se ha bajado en situaciones de emergencia y se ha estudiado lo que ocurre, que no solo no funciona sino acaba contribuyendo a aumentar los beneficios de las empresas y grandes fortunas a costa de nuestros impuestos.
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perrico #9 perrico
#8 Lo cierto es que con el parlamento que hay, no se puede hacer más. Y aunque no sean las mejores de las medidas que se podrían aplicar con otras mayorías, los curritos que necesitan el coche para ir a trabajar, bien merecen pagar menos.
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johel #10 johel *
#9 Con el ppsoe, es lo que hay, cierto.
Se podrian aplicar otras medidas y/o de otra forma para que las bajadas de impuestos no sean generalizadas, no las esperes.

¿Que politicas se van a recompensar electoralmente y cuales se van a castigar? Poco nos pasa para lo bocarranas que somos.
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perrico #11 perrico
#10 Esto ya no es PPSOE.
Esto es PP, VOX y JUNTs. Y en este caso también PNV.
No van a salir medidas más progresistas de ahí.
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
Bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Total, si las medidas del gobierno solo benefician a Repsol y Moeve.
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KoLoRo #6 KoLoRo
#5 Solo Repsol y Moeve tienen IVA de Gasolina... claro...
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Vodker #4 Vodker
Y luego que por qué.
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#2 eipoc
O cobardes o vendidos, a cuál peor.
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#12 Jacusse
Irrelevantes.
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Como si pintaran algo...¿qué dicen SALF o el PACMA?
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menéame