Podemos afirma que no hay coaliciones posibles con Sumar con mensaje a IU: "Son los demás los que tienen que rectificar"

Ione Belarra, ha afirmado que no hay opción de confluir con Sumar en el próximo ciclo electoral y vuelve a apelar a IU a decidirse si quiere aliarse con el proyecto creado por Yolanda Díaz, que ha definido como "regresivo" para la izquierda o decantarse por los 'morados'. "Podemos va a seguir trabajando en la línea de siempre y bienvenidas las otras fuerzas políticas que quieran sumar a los proyectos de transformación social. Son los demás quienes se colocaron en otro lugar y son los demás quienes tienen o no que rectificar", dijo Belarra.