Podemos afirma que no hay coaliciones posibles con Sumar con mensaje a IU: "Son los demás los que tienen que rectificar"

Ione Belarra, ha afirmado que no hay opción de confluir con Sumar en el próximo ciclo electoral y vuelve a apelar a IU a decidirse si quiere aliarse con el proyecto creado por Yolanda Díaz, que ha definido como "regresivo" para la izquierda o decantarse por los 'morados'. "Podemos va a seguir trabajando en la línea de siempre y bienvenidas las otras fuerzas políticas que quieran sumar a los proyectos de transformación social. Son los demás quienes se colocaron en otro lugar y son los demás quienes tienen o no que rectificar", dijo Belarra.
Madre mía...en lo que ha quedado la supuesta izquierda...
Ya desde Jesús Gil.
BNG
ERC
Bildu
…
Pongan aqui las otras opciones nacionalistas de izquierda regionales.
Votaré a quien pueda sacarlo.
El voto útil es una gran mentira, no votas a quien te gusta.
Hay partidos que trabajan duramente y se merecen ese reconocimiento con votos
Lo peor es que en cualquier momento volverán a tocar el poder...
El ciclo actual de la izquierda está moribundo, hace falta renovación y no parece que quieran hacerlo por las buenas.
A eso le unimos que han traído lo más selecto y fino de la ideología woke (aunque algún meneante te dirá que no es verdad) y así les va.
Una jaula de grillos.
Yolanda ha hecho muchas cosas bien, pero no se puede apuñalar a tus socios, querían los votos de Podemos sin Podemos.
Lo único que le pido es que dejen de ser jugadores de chica.
Necesitan crear alguna polémica, son el tombola de la política.