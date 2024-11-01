edición general
Podemos afirma que no hay coaliciones posibles con Sumar con mensaje a IU: "Son los demás los que tienen que rectificar"

Podemos afirma que no hay coaliciones posibles con Sumar con mensaje a IU: "Son los demás los que tienen que rectificar"

Ione Belarra, ha afirmado que no hay opción de confluir con Sumar en el próximo ciclo electoral y vuelve a apelar a IU a decidirse si quiere aliarse con el proyecto creado por Yolanda Díaz, que ha definido como "regresivo" para la izquierda o decantarse por los 'morados'. "Podemos va a seguir trabajando en la línea de siempre y bienvenidas las otras fuerzas políticas que quieran sumar a los proyectos de transformación social. Son los demás quienes se colocaron en otro lugar y son los demás quienes tienen o no que rectificar", dijo Belarra.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Está claro que todo esto es culpa del algoritmo de las redes sociales que beneficia a la extrema derecha...

Madre mía...en lo que ha quedado la supuesta izquierda...
#6 Tensk
#1 Esto da una idea de lo dogmáticos que son y de cómo lo de negociar con ellos no es factible ni recomendable.
powernergia #12 powernergia
#1 Claro, los que se tragan todas las trolas engañabobos de Vox es porque no ven unidad en la izquierda.

Ya desde Jesús Gil.
#5 Perrota
Pues nada, está claro. En las próximas generales:
BNG
ERC
Bildu

Pongan aqui las otras opciones nacionalistas de izquierda regionales.
#17 omega7767
#5 y no te olvides que esos partidos son independentistas. Pero al ritmo que van las cosas, van a ser la única opción de izquierda incluso si no eres independentista
#24 VFR
#17 y nos vendieron la moto de que la izquierda era internacionalista
crycom #2 crycom
Sólo ellos valen, los demás fachas, ese es el nuevo slogan.
frg #14 frg *
#2 ¿El nuevo? Lleva mucho tiempo siendo así.
perrico #4 perrico
Sin coalición, en mi circunscripción, es absolutamente imposible que saquen escaño.
Votaré a quien pueda sacarlo.
#18 omega7767
#4

El voto útil es una gran mentira, no votas a quien te gusta.

Hay partidos que trabajan duramente y se merecen ese reconocimiento con votos
frg #25 frg
#18 Si, claro, esos partidos ganan votos, restando representatibidad a otros que igual pueden haver algo.
#22 VFR *
#4 Lo importante es votar
Falk #9 Falk
Acabaremos votando para evitar al PP. No quiero votar al PSOE pero tp veo mucha alternativa. Que asco todo.

Lo peor es que en cualquier momento volverán a tocar el poder...
frg #15 frg
#9 No, dudo que vuelvan ni a olerlo, pero mientras tanto evitarán que otros lo toquen. Un caballo de Troya en toda regla.
Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
#9 ojalá siga Feijoo muchos años.
#13 Suleiman
Patético,siempre con las mismas mierdas, peleas de colegio, menudos capullos.
#3 Turny
Lo mejor que puede hacer IU es no caer en esta guerra estúpida entre sumar y podemos. Que se presenten por su cuenta y así no mancharse de los navajazos de los otros dos.
#7 Tensk
#3 Y de paso que la izquierda de la izquierda tenga aún menos representación, supongo.
silvano.jorge #10 silvano.jorge
#7 hasta que no se vayan a la mierda y las personas con inquinas personales se vayan esto no va a mejorar.
El ciclo actual de la izquierda está moribundo, hace falta renovación y no parece que quieran hacerlo por las buenas.
#11 Tensk
#10 Lleva así desde al menos 2017 en mi opinión. Siempre van a estar con el piolet en la mano para destrozarse entre sí.

A eso le unimos que han traído lo más selecto y fino de la ideología woke (aunque algún meneante te dirá que no es verdad) y así les va.
#21 VFR
#11 En cuanto vieron que había cargos a repartir
#23 Tensk
#21 E incluso una vez los tienen luego se pelean igualmente. Como ya he dicho veces, comprobad qué pasó en el parlamento de Galicia en la legislatura de 2016 a 2020.

Una jaula de grillos.
#20 VFR
#3 Lo más sensato es que ambas confluyan dentro de IU, es la única que ha día de hoy tiene un poco de imagen.
#19 jaramero
Ione tiene mi voto.

Yolanda ha hecho muchas cosas bien, pero no se puede apuñalar a tus socios, querían los votos de Podemos sin Podemos.

Lo único que le pido es que dejen de ser jugadores de chica.
Amoniaco #8 Amoniaco
Podemos es un chiste. Su líder sale en videos de vez en cuando, cuando apalean a un anciano unos magrebies o mierdas así para no acabar en la total irrelevsncia.
Necesitan crear alguna polémica, son el tombola de la política.
