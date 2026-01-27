edición general
Podemos se abre a negociar la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña una vez aprobada la regularización de migrantes

Irene Montero ha afirmado en en Aquí Cataluña que la regularización "es uno de los elementos que consideramos fundamental para que el traspaso de competencias sea un traspaso de competencias que no refuerce el racismo". Montero ha afirmado que siempre han estado dispuestas "a sentarnos a negociar" y ha admitido que el pacto con los socialistas incluye una contrapartida que deberá asumir Podemos y que no ha desvelado en la entrevista: "Es evidente que hay algo a cambio,estamos siendo honestas, pero el PSOE nos ha pedido discreción"

| etiquetas: podemos , regularización , transferencia , inmigración , cataluña , montero
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero *
Entonces, un catalán de 2ª (un valenciano), ¿podrá ir a Catalunya sin visado? ¿ o tendrá que pedir permiso de residencia y de trabajo ?

Los andaluces y extremeños, sabemos que podrán ir, sin problemas, a cambio de ser tratados como esclavos mano de obra barata.
Supercinexin #5 Supercinexin
Montero ha afirmado que siempre han estado dispuestas "a sentarnos a negociar" ha admitido que ese pacto con los socialistas incluye una contrapartida que deberá asumir Podemos y que no ha desvelado en la entrevista: "Es evidente que hay algo a cambio,estamos siendo honestas, pero el PSOE nos ha pedido discreción"


El titular contradice totalmente la entradilla y da por supuesto cosas que Montero no ha dicho.

Errónea.
#2 Jacusse
A saber por dónde sale ahora.
#4 poxemita
Irene acabará tragando.
