Podemos se abre a negociar la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña una vez aprobada la regularización de migrantes

Irene Montero ha afirmado en en Aquí Cataluña que la regularización "es uno de los elementos que consideramos fundamental para que el traspaso de competencias sea un traspaso de competencias que no refuerce el racismo". Montero ha afirmado que siempre han estado dispuestas "a sentarnos a negociar" y ha admitido que el pacto con los socialistas incluye una contrapartida que deberá asumir Podemos y que no ha desvelado en la entrevista: "Es evidente que hay algo a cambio,estamos siendo honestas, pero el PSOE nos ha pedido discreción"