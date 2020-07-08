edición general
15 meneos
46 clics

Podemitas, peperos y sociatas: una respuesta al editorial de La Vanguardia

¿Se imaginan ustedes que, en un editorial de uno de los principales periódicos del país, es decir, en el artículo que define la posición política del medio, se llamara 'peperos' a los dirigentes del PP o 'sociatas' a los dirigentes del PSOE? ¿No resaltaría la utilización de sustantivos con semejante carga despectiva como una grave falta de respeto que revela una animadversión incompatible con la más mínima objetividad periodística? Con editoriales tan poco periodísticos como este, las grandes cabeceras se hacen daño a sí mismas y al periodismo.

| etiquetas: la vanguardia , polarización , odio
13 2 0 K 222 politica
8 comentarios
13 2 0 K 222 politica
ayatolah #3 ayatolah *
Yo añadiría que utilizar "podemitas, peperos y sociatas" es insultar, si no que es algo parecido a una forma de menosprecio.
0 K 10
Shuquel #2 Shuquel
¿Cómo hay qué llamar a los de Podemos?
0 K 9
carakola #4 carakola
#2, Como convenga a las cloacas, según La Vanguardia.
1 K 35
Shuquel #6 Shuquel
#4 Lo digo en serio, ¿Cómo les llama tú?
0 K 9
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 Menuda pregunta. Pues de la forma que más les ridiculice y deshumanice, como mandan los cánones periodísticos de ésta época :troll:
1 K 32
Shuquel #7 Shuquel
#5 ¿Y cómo los llamas tú? Para saberlo
0 K 9
#8 beltraneja
Bueno no ofende quien quiere sino quien puede.
0 K 7
alcama #1 alcama
Relacionada

Iglesias defiende que hay que «naturalizar» el «insulto» a los periodistas en una democracia
www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2020/07/08/iglesias-defiende-natu
2 K -7

menéame