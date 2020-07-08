Podemitas, peperos y sociatas: una respuesta al editorial de La Vanguardia

¿Se imaginan ustedes que, en un editorial de uno de los principales periódicos del país, es decir, en el artículo que define la posición política del medio, se llamara 'peperos' a los dirigentes del PP o 'sociatas' a los dirigentes del PSOE? ¿No resaltaría la utilización de sustantivos con semejante carga despectiva como una grave falta de respeto que revela una animadversión incompatible con la más mínima objetividad periodística? Con editoriales tan poco periodísticos como este, las grandes cabeceras se hacen daño a sí mismas y al periodismo.