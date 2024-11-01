edición general
La población de Rusia se reducirá en un 25% de aquí al año 2050 [ENG]

En los próximos 50 años, la población de Rusia disminuirá un 25%, según las previsiones demográficas. La principal razón es la guerra, que ya ha costado a Rusia más de un millón de ciudadanos, sobre todo en la franja de 20-35 años que es la base del crecimiento de la pirámide de población.

mente_en_desarrollo
Igual es verdad.

Pero por lo que sea, no me creo mucho las previsiones de Ucrania sobre Rusia.
Igual que no me creo las rusas sobre Ucrania.
Klamp
#1 menos fiable que una llamada de camerun
Suigetsu
Noticia menos fiable que un WIFI público en Corea del Norte.
Feindesland
Depende. Si conquista Ucrania entera, lo mismo no..

:-/
Kasterot
Hombre!! La expectativa demografica de Ucrania halagüeña no parece tampoco.
Entre que perdió la población de las provincias ocupadas, los ucranianos que huyeron y los que fenecieron...
bestiapeluda
No hay ningún link a ningún estudio, sólo a un texto que dicen que es de la "inteligencia ucraniana". Podría ser un artículo de opinión con datos inventados. Un millón y pico me parece mucha gente.

Errónea? Muy dudosa, desde luego. Sensacionalista está bien
Nuisaint
Rusia es de los poco países que en los últimos 100 años ha perdido población. En 1920 era de alrededor de 160 millones y actualmente están sobre los 145 millones.
sarri
#6 Esos datos de dónde te los sacas?

URSS
(En este segmento se darán datos de la población de toda la URSS y entre paréntesis la población propiamente rusa).

Año 1917: 132 mill. (91 mill.).
Año 1926 (censo): 148 mill. (93,5 mill.).
Año 1939 (censo): 171 mill. (108,4 mill.).
Año 1941: 191 mill. (111,5 mill.).
Año 1950: 181 mill. (101,4 mill.). * La reducción de la población se debe a la Segunda Guerra Mundial que causó 27 millones de muertos.
Año 1959 (censo): 214,2 mill. (117,8…   » ver todo el comentario
xant
Estoy falto de comprensión lectora, no pillo los porcentajes con años, :-D
