La población de Rusia se reducirá en un 25% de aquí al año 2050 [ENG]

En los próximos 50 años, la población de Rusia disminuirá un 25%, según las previsiones demográficas. La principal razón es la guerra, que ya ha costado a Rusia más de un millón de ciudadanos, sobre todo en la franja de 20-35 años que es la base del crecimiento de la pirámide de población.
Pero por lo que sea, no me creo mucho las previsiones de Ucrania sobre Rusia.
Igual que no me creo las rusas sobre Ucrania.
Entre que perdió la población de las provincias ocupadas, los ucranianos que huyeron y los que fenecieron...
Errónea? Muy dudosa, desde luego. Sensacionalista está bien
URSS
(En este segmento se darán datos de la población de toda la URSS y entre paréntesis la población propiamente rusa).
Año 1917: 132 mill. (91 mill.).
Año 1926 (censo): 148 mill. (93,5 mill.).
Año 1939 (censo): 171 mill. (108,4 mill.).
Año 1941: 191 mill. (111,5 mill.).
Año 1950: 181 mill. (101,4 mill.). * La reducción de la población se debe a la Segunda Guerra Mundial que causó 27 millones de muertos.
Año 1959 (censo): 214,2 mill. (117,8… » ver todo el comentario