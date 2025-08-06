edición general
La población japonesa registró una caída récord de 900.000 personas

Al 1 de enero de este año, Japón tenía 120,06 millones de ciudadanos japoneses, 908.000 menos que el año anterior (–0,75%). La mayor disminución en cifras absolutas y en porcentaje desde que comenzaron las estadísticas en 1968. La población extranjera alcanzó un máximo histórico: 3,67 millones de personas con permiso de residencia superior a 3 meses, 354.000 más que en 2024 (+10,65 %), el mayor crecimiento desde que se mide en 2013. La población total fue 124,33 millones, 554.000 menos que un año antes. Los extranjeros son ya 2,96%, un record.

3 comentarios
Feindesland #2 Feindesland
entre 1945 y 1950 nacieron 12 millones de personas. Nada menos.

Ahora se morirán igual de masivamente.
#3 moxid
que hagan como hacemos aquí: importar mano de obra barata para esos trabajos que los nacionales no quieren
#1 uvi
Si que son torpes los japoneses, un tropiezo lo tiene cualquiera pero 900.000 personas...

ya cierro al salir
