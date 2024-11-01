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La población de Hungría cae a niveles de 1952: 9,49 millones en 2026

La población de Hungría cae a niveles de 1952: 9,49 millones en 2026

A mediados del siglo XX, Hungría contaba con una población similar, marcada por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción del país bajo un régimen comunista. Tras décadas de crecimiento, la población llegó a superar los 10,7 millones en la década de 1980, antes de entrar en un lento pero sostenido declive que persiste hasta hoy. Además hay que sumarle que más del 20% de los húngaros tiene más de 65 años. Y para colmo los jóvenes y profesionales emigran hacia Alemania, Austria o Reino Unido en busca de mejores oportunidades.

| etiquetas: hungría , población , descenso
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5 comentarios
4 1 0 K 88 EsteEuropa
Dragstat #5 Dragstat
#3 si gran parte del descenso es por emigración, sobre todo la de los jóvenes, muy bien no les va. Al menos en comparación con otros países donde prefieren vivir como extranjeros.
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#4 Pitchford
#3 Estoy de acuerdo en que lo ideal es que la población de un pais tienda a estabilizarse, manteniendo en valores aceptables la relación entre población activa y dependiente, pero si tienen ahora la de 1952, sospecho que no es lo que está ocurriendo.
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#2 Pitchford
Se ve que las políticas económicas de Orban estaban funcionando de p.m.
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#3 SeuMadruga
#2 Lo único es que no ha sido intencionado. Pero se debería dejar de pensar que las únicas políticas económicas buenas son aquellas en las que la población nunca para de aumentar.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Muchos pisos vacios, que manden varios pales pa España
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menéame