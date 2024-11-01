La población de Hungría cae a niveles de 1952: 9,49 millones en 2026

A mediados del siglo XX, Hungría contaba con una población similar, marcada por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción del país bajo un régimen comunista. Tras décadas de crecimiento, la población llegó a superar los 10,7 millones en la década de 1980, antes de entrar en un lento pero sostenido declive que persiste hasta hoy. Además hay que sumarle que más del 20% de los húngaros tiene más de 65 años. Y para colmo los jóvenes y profesionales emigran hacia Alemania, Austria o Reino Unido en busca de mejores oportunidades.