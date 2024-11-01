La población gazatí se prepara para pasar el invierno entre el frío y los escombros

Quien también ha levantado la voz, pero con un comunicado y no con sanciones como exigen algunas organizaciones internacionales, son Alemania. Francia, Italia y Reino Unidos, quienes, en una declaración conjunta aseguran que “condenan enérgicamente el aumento masivo de la violencia de los colonos contra los civiles palestinos” y han pedido “estabilidad” en Cisjordania. En la misiva, instaban a Israel a “respetar” el derecho internacional.