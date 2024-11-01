edición general
Los PMI de septiembre traen una "dura lección de realidad" para Francia y un preocupante aviso para la industria alemana

Los indicadores adelantados de actividad privada en septiembre en Alemania y Francia evidencian la falta de impulso en las dos principales economías de la eurozona. La lectura preliminar de los índices de gestores de compras (PMI) de S&P Global muestran que la situación no solo sigue siendo mala en una Francia sumida en la inestabilidad política y en una crisis fiscal, sino que ha empeorado, y que Alemania no acaba de coger tracción, especialmente en su doliente manufactura. Pese a que el dato global europeo refleja la mayor expansión es casi..

| etiquetas: pmi , septiembre francia , alemania
Machakasaurio
me dices que comprar el petroleo y gas del fraking yanki, a mas del doble del precio del Ruso, que alimenta las industrias de ambos paises las está hundiendo??
Me pinchas y no sangro.
Todo sea por joder a Rusia; Israel ya si eso...

Joder, es complicado ser mas tonto que el que SOLO se opone a UN conflicto; y este es en contra de sus intereses a nivel de hundirse, no?
