Los PMI de septiembre traen una "dura lección de realidad" para Francia y un preocupante aviso para la industria alemana

Los indicadores adelantados de actividad privada en septiembre en Alemania y Francia evidencian la falta de impulso en las dos principales economías de la eurozona. La lectura preliminar de los índices de gestores de compras (PMI) de S&P Global muestran que la situación no solo sigue siendo mala en una Francia sumida en la inestabilidad política y en una crisis fiscal, sino que ha empeorado, y que Alemania no acaba de coger tracción, especialmente en su doliente manufactura. Pese a que el dato global europeo refleja la mayor expansión es casi..