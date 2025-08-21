El PMI de la eurozona marca su nivel más alto en 15 meses, a pesar de los aranceles de Trump

La actividad del sector privado de la zona euro ha mejorado en agosto, gracias al impulso procedente de las manufacturas y a pesar de los obstáculos arancelarios, según el índice compuesto PMI, que ha subido hasta los 51,1 puntos desde los 50,9 de julio, registrando así su nivel más alto en 15 meses.
