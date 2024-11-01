Pluses y complementos a jornada parcial

¿Cuánto os tienen que pagar de pluses y complementos de convenio a los trabajadores de jornada parcial o en reducción voluntaria de jornada? Es muy habitual, por no decir seguro, que las empresas paguen estos complementos de forma proporcional a la jornada. Por ejemplo, que a los trabajadores de media jornada os paguen la mitad de complementos que a los trabajadores de jornada completa. Sin embargo, en muchas ocasiones tenéis derecho a cobrarlos enteros.