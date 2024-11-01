edición general
Del pluralismo socialista al espectáculo nacionalista: la realineación actual en el cine de India

Las películas indias que halagan al poder circulan ahora con mayor facilidad, mientras que las voces disidentes se enfrentan a listas negras informales y a la invisibilidad algorítmica.

