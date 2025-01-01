edición general
15 meneos
15 clics
El Pleno de Cambados aprueba retirar la bandera de la UE por ser “cómplice” del “xenocidio de Gaza”

El Pleno de Cambados aprueba retirar la bandera de la UE por ser “cómplice” del “xenocidio de Gaza”

El Pleno aprobó ayer una moción presentada por Somos Cambados para condenar el “xenocidio cometido polo Estado de Israel contra a poboación palestina de Gaza”, así como a retirar del Concello la bandera de la Unión Europea por ser “cómplice” de Israel hasta que “condene con rotunidade” la situación y “suspenda” el acuerdo de asociación con este país. Una moción que, finalmente, salió adelante con los votos favorables de Somos, PSOE y BNG, votando en contra Pode y la mayoría de ediles del PP, aunque dos de los concejales populares decidieron abs

| etiquetas: cambados , palestina , genocidio , ue
13 2 0 K 172 politica
3 comentarios
13 2 0 K 172 politica
#2 manolo_tenaza
Wow, excelente medida. ¡Qué valentía y coraje¡
2 K 25
vicus. #1 vicus.
Qué rule. Ante tanto PPeroni mafioso, siempre hay algún reducto con cierta decencia en a miña terra galega.
1 K 24
a69 #3 a69
Recordemos que la europa que apoya a Israel y a Trump está gobernada por los conservadores del grupo PP
0 K 11

menéame