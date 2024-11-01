edición general
En plena crisis económica, Milei acelera el rearme: cuenta regresiva para el arribo de los primeros cazas F-16 que compró Argentina

En una primera instancia, los aviones de combate utilizarán la base militar de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, aunque luego la idea de la cartera de Defensa de Argentina es concentrar a los F-16 en la bonaerense Tandil. Tras conocerse un informe del estado mayor de la Fuerza Aérea donde se expuso que la división a cargo de brindar logística y mantenimiento a pistas y hangares sufre graves deficiencias operativas, el gobierno de Milei acentúo las inversiones para mejorar esos espacios.

