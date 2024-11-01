edición general
Plataformas estatales por la Sanidad Pública nos unimos para acabar con las privatizaciones y la falta de recursos

Plataformas ciudadanas, asociaciones, movimientos sociales a favor de la sanidad pública de toda España nos unimos para frenar el colapso sanitario que sufre todo el paı́s, acabar con las privatizaciones en la red pública sanitaria y exigir los recursos humanos y económicos suficientes para garantizar el derecho a la salud de la ciudadanı́a. Reivindicamos la derogación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, que permite las concesiones público-privadas, modelo que está convirtiendo el derecho a la salud en un negocio.

Laendle #2 Laendle
El modelo al cual nos llevan los sucesivos recortes es criminal
#1 tierramar *
Relacionado: La sanidad privada hace caja: Sube tarifas y expulsa a los pacientes mayores o con enfermedades crónicas
El negocio era ese: cobrarte mientras estabas sano". Cuando dejas de ser rentable, te devuelven a la sanidad pública.Muchas compañías no renuevan a pacientes con enfermedades crónicas o de avanzada edad y elevan los requisitos para captar solo nuevos clientes…   » ver todo el comentario
#3 tierramar
El apoyo de PP.VOX a TRump y de Trump a PP.VOX, es para convertir españa en una colonia yanqui más con sus políticas de destrucción del Estado de Bienestar a favor de los monopolios armamentísticos, fondos buitre,...
