Plataformas estatales por la Sanidad Pública nos unimos para acabar con las privatizaciones y la falta de recursos

Plataformas ciudadanas, asociaciones, movimientos sociales a favor de la sanidad pública de toda España nos unimos para frenar el colapso sanitario que sufre todo el paı́s, acabar con las privatizaciones en la red pública sanitaria y exigir los recursos humanos y económicos suficientes para garantizar el derecho a la salud de la ciudadanı́a. Reivindicamos la derogación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, que permite las concesiones público-privadas, modelo que está convirtiendo el derecho a la salud en un negocio.