La Plataforma contra la Ampliación de Barajas se suma al Día Internacional para la Eliminación de los Vuelos Nocturnos

La exposición continuada al ruido generado por estas operaciones aéreas afecta a millones de personas en todo el mundo y es causa de miles de enfermedades y fallecimientos. Decenas de colectivos de todo el mundo se han aliado para reivindicar por segundo año consecutivo la declaración del 13 de septiembre como Día Internacional para la Eliminación de los Vuelos Nocturnos. Para ello, las organizaciones participantes de esta iniciativa han firmado una declaración en la que alertan de que este tipo de operaciones son «especialmente perjudiciales p