Plataforma de afectadas por la negligencia del SAS en la comunicación de los resultados de mamografía

FACUA prepara acciones en defensa de las mujeres a las que el Servicio Andaluz de Salud no les notificó que los resultados de sus pruebas indicaban sospechas de cáncer.

fareway
Ocultar resultados debería estar penado.
luspagnolu
#2 Lo más triste es que volverán a ganar las elecciones. Espero, como andaluz, que no.
sotillo
#2 Entonces la UCO estaría la primera en el ranking
luspagnolu
No es una noticia como tal pero creo que es lo suficientemente importante como para subirla.
