El plantón de los caporales de Souain en la IGM que inspiró 'Senderos de gloria'

Los hechos conocidos como el plantón de los caporales de Souain quizás no sea muy conocido; sin embargo, lo que sucedió nos puede sonar porque sirvió como inspiración de la película Senderos de Gloria, el clásico antibélico dirigido por Stanley Kubrick en 1957....Sabemos por la carta de uno de los caporales, Théophile Maupas, que todos los hombres de su escuadra habían resultado heridos. Sin embargo, aunque estos pésimos resultados no evitaron que su regimiento recibiera la orden de ataque...los soldados decidieron no obedecer las órdenes.