Plantean a Educación que vaya “a los tribunales” o que actúe la “Alta Inspección educativa” frente al veto dictatorial de Díaz Ayuso a apoyar al pueblo palestino en los colegios

El portavoz parlamentario y el portavoz en temas educativos de Izquierda Unida registran una iniciativa en el Congreso donde también interrogan al Gobierno si piensa apoyar otras actuaciones “en caso de que las organizaciones sindicales presenten denuncias” y “qué medidas tomará para asegurar el cumplimiento del artículo 20 de la Constitución”, para proteger el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Parece ser que las encuestas indican que la mayoría de votantes del PP, reconoce que hay un genocidio en Gaza y esos votantes están en contra de dicho genocidio.
Basta ya de soportar los ataques brutales de la banda del PP. Deberíamos comenzar a llevarlos a los tribunales.