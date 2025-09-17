edición general
13 meneos
12 clics
Plantean a Educación que vaya “a los tribunales” o que actúe la “Alta Inspección educativa” frente al veto dictatorial de Díaz Ayuso a apoyar al pueblo palestino en los colegios

Plantean a Educación que vaya “a los tribunales” o que actúe la “Alta Inspección educativa” frente al veto dictatorial de Díaz Ayuso a apoyar al pueblo palestino en los colegios

El portavoz parlamentario y el portavoz en temas educativos de Izquierda Unida registran una iniciativa en el Congreso donde también interrogan al Gobierno si piensa apoyar otras actuaciones “en caso de que las organizaciones sindicales presenten denuncias” y “qué medidas tomará para asegurar el cumplimiento del artículo 20 de la Constitución”, para proteger el derecho fundamental a la libertad de expresión.

| etiquetas: ministerio , educación , ayuso , censura , gaza , genocidio , sionista , isra
11 2 0 K 145 actualidad
5 comentarios
11 2 0 K 145 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros *
El PSOE está siendo muy blandito con el PP y creo que no utiliza los recursos legales que tiene a su disposición, especialmente desde el gobierno central.
4 K 75
fareway #2 fareway
#1 Van con miedo porque el discurso de la frutera es el que es y meterle gasolina no conviene. Me intriga saber que va a ir pasando con la opinión pública en los próximos días... hoy la universidad ya ha plantado cara. No hay vuelta atrás.
0 K 15
Beltenebros #4 Beltenebros
#2
Parece ser que las encuestas indican que la mayoría de votantes del PP, reconoce que hay un genocidio en Gaza y esos votantes están en contra de dicho genocidio.
0 K 19
fareway #5 fareway
#4 El votante del PP ve en Ayuso la vocera que planta cara al Gobierno pero sabe que si la metiesen en una reunión - más allá de visitar un mercadillo - haría el más absoluto de los ridículos. No le hacen un favor al PP votándola pero, como decía Jose María Garcia: "¿Tan mal está el PP que pone a esta al mando de la Comunidad de Madrid?, ¿no hay otro?"
0 K 15
mariKarmo #3 mariKarmo *
Y yo les pido a todos esos manifestantes que también denuncien a Ayuso por difamación.

Basta ya de soportar los ataques brutales de la banda del PP. Deberíamos comenzar a llevarlos a los tribunales.
1 K 31

menéame