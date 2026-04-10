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Qué plantea el nuevo manual de eutanasia que el Gobierno de Ayuso ha retrasado

Qué plantea el nuevo manual de eutanasia que el Gobierno de Ayuso ha retrasado

Tramitar de forma abreviada los casos más urgentes, de manera que pueda reducirse al mínimo posible el plazo entre las dos solicitudes que debe presentar el paciente. Otra de las novedades era el refuerzo del papel de la enfermería, que pasará a apoyar e informar al paciente y los familiares. Y también incluía un apartado con protocolos claros sobre la donación de órganos tras la aplicación.

| etiquetas: eutanasia , manual , gobierno
12 3 0 K 111 Madriléame
6 comentarios
12 3 0 K 111 Madriléame
#3 Albarkas
Aquí estos regres no dirán que se iban a morir igual.
Es lo que tienen los imbéciles, dejan morir a quienes quieren vivir y se niegan a dejar morir a quienes están desesperados pidiendo acabar con su dolor.
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josde #2 josde
Para Ayuso todo lo que presente el gobierno hay que rechazarlo, sea bueno o mejor.
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Lamantua #1 Lamantua
Retraso es lo suyo.
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Io76 #5 Io76
Es la costumbre de estos cristofascistas de decirle a la gente como vivir, amar y morir, y no paran de repetir la palabra "libertad" prostituyéndola con su bocaza infecta.
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Pues mira, con la muerte asistida tiene una vasta experiencia, para variar. Aunque no fueran solicitadas y con métodos más que cuestionables. Pero nadie nace aprendido, y ella es demasiado guapa para lo poco que aprende.
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#6 laruladelnorte
Hasta ahora, uno de los obstáculos para la aplicación de la eutanasia ha sido la excesiva burocracia, que provoca que un tercio de las personas que la solicitan fallezcan antes de recibirla.

Según sus mágicas creencias dios te da la vida y dios te la quita y eso quieren inculcar a los demás,si a ellos nadie les obliga para que hagan uso de ella que nos dejen esa libertad para que podamos elegir a los que no comulgamos con esa creencia.
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menéame