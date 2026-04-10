Qué plantea el nuevo manual de eutanasia que el Gobierno de Ayuso ha retrasado

Tramitar de forma abreviada los casos más urgentes, de manera que pueda reducirse al mínimo posible el plazo entre las dos solicitudes que debe presentar el paciente. Otra de las novedades era el refuerzo del papel de la enfermería, que pasará a apoyar e informar al paciente y los familiares. Y también incluía un apartado con protocolos claros sobre la donación de órganos tras la aplicación.
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Es lo que tienen los imbéciles, dejan morir a quienes quieren vivir y se niegan a dejar morir a quienes están desesperados pidiendo acabar con su dolor.
Según sus mágicas creencias dios te da la vida y dios te la quita y eso quieren inculcar a los demás,si a ellos nadie les obliga para que hagan uso de ella que nos dejen esa libertad para que podamos elegir a los que no comulgamos con esa creencia.