Qué plantea el nuevo manual de eutanasia que el Gobierno de Ayuso ha retrasado

Tramitar de forma abreviada los casos más urgentes, de manera que pueda reducirse al mínimo posible el plazo entre las dos solicitudes que debe presentar el paciente. Otra de las novedades era el refuerzo del papel de la enfermería, que pasará a apoyar e informar al paciente y los familiares. Y también incluía un apartado con protocolos claros sobre la donación de órganos tras la aplicación.