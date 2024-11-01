Plantas invasoras están transformando los ecosistemas en tres continentes

Las plantas invasoras suprimen competitivamente a las plantas alimenticias nativas en bosques y sabanas. La escasez de alimento provoca la disminución de los herbívoros, lo que afecta aún más a los carnívoros. Hemos visto ejemplos de tigres que atacan al ganado cuando los herbívoros disminuyen. Las plantas invasoras no solo debilitan los ecosistemas, sino que también pueden crear conflictos con la fauna silvestre, alterando así la relación de las personas con la naturaleza.