Plano y proyecto de mejora de La Coruña (1774)

Este plano de La Coruña fue publicado por Pedro Martín Cermeño en 1774. No solo incluye un plano de La Coruña en aquel momento, sino un proyecto de mejora de la ciudad. A mediados del siglo XVIII, La Coruña era un importante puerto para España, pero había consideraciones de que la ciudad había crecido de forma desordenada sobre el istmo, ocupando zonas que antes formaban parte del sistema defensivo. Precisamente en este contexto es en el que Pedro Martín Cermeño decide publicar este mapa y proponer un proyecto de mejora de la capacidad militar

| etiquetas: pedro martín cermeño , carlos iii , coruña , plano , mapa , fortificación
themarquesito #1 themarquesito
A día de hoy, lo único que queda del frente de tierra que menciona @Milhaud es la parte que separa las playas de Riazor y el Orzán, vulgarmente llamado "la coraza".
Dakaira #2 Dakaira
Me gustan mucho los planes de proyecto antiguos, ver lo que se pretendía y en lo que acabó.

En casa tengo enmarcadín un plano de lo que querían hacer en el muro de Gijón y era una puta maravilla, al final cuatro carriles de coche, en eso acabó...
themarquesito #3 themarquesito
#2 Aquí puedes ver un plano de Coruña de comienzos del siglo XX, cuando se empieza a construir el Ensanche. Lo que hoy queda de las antiguas murallas de la ciudad está por la parte de la Ciudad Vieja. La estación de tren que se ve es la antigua Estación del Norte, que se incendió en 1964.
