Plano y proyecto de mejora de La Coruña (1774)

Este plano de La Coruña fue publicado por Pedro Martín Cermeño en 1774. No solo incluye un plano de La Coruña en aquel momento, sino un proyecto de mejora de la ciudad. A mediados del siglo XVIII, La Coruña era un importante puerto para España, pero había consideraciones de que la ciudad había crecido de forma desordenada sobre el istmo, ocupando zonas que antes formaban parte del sistema defensivo. Precisamente en este contexto es en el que Pedro Martín Cermeño decide publicar este mapa y proponer un proyecto de mejora de la capacidad militar