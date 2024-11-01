edición general
El plan de Telefónica para conquistar Europa, comprar Digi y operar en 7 países

Telefónica tiene un plan para conquistar Europa y podría llevar a convertir a la operadora en el gigante de las telecomunicaciones más imponente del mercado. Para ello, todo pasaría por la compra de Digi. Con una operación como esta, la operadora tendría en sus manos una baza insuperable. El futuro de Telefónica se podría encontrar cada vez más cerca de una operación tan inesperada como masiva, tal y como informa El Economista. La compra de Digi revolucionaría el mercado y haría que todo cambie de nuevo.

Cualquier día TEF nos soprende y compra Apple, NVIDIA y Alimerka. :roll:
#6 Siempre que no tengas problemas porque como los tengas, con su crecimiento exponencial, no esta preparada para atender las incidencias de 10 millones de clientes no lo van a resolver y tu única salida será migrar a otra compañía.

Así lo ha tenido que hacer un amigo.
ojalá lo tumbe competencia
#4 Recomendáis DIGI?
#6 no soy cliente
Me imagino que Telefónica son incapaces de saber (y replicar) por qué triunfa Digi mientras ellos representan el pasado
Esperemos que no acabe en otro pufo como lycos...
Espero con todas mis fuerzas que no ocurra. Llevo ocho años de tranquilidad y precios ultrabajos con digi.
A ver, lo de DIGI no es sostenible, está claro que estaban poniendo mucha pasta para venderla.

Lo que no me imaginaba es que la iban a vender a Telefónica que ya tiene red propia, no tiene la más mínima lógica.
El mercado regulandose de nuevo... Para jodernos a todos.
