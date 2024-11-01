El plan de Telefónica para conquistar Europa, comprar Digi y operar en 7 países

Telefónica tiene un plan para conquistar Europa y podría llevar a convertir a la operadora en el gigante de las telecomunicaciones más imponente del mercado. Para ello, todo pasaría por la compra de Digi. Con una operación como esta, la operadora tendría en sus manos una baza insuperable. El futuro de Telefónica se podría encontrar cada vez más cerca de una operación tan inesperada como masiva, tal y como informa El Economista. La compra de Digi revolucionaría el mercado y haría que todo cambie de nuevo.