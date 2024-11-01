edición general
El plan de rearme alemán de 80.000 millones de euros excluye las armas estadounidenses [ENG]

El plan de rearme alemán de 80.000 millones de euros excluye las armas estadounidenses [ENG]

El nuevo plan de adquisiciones militares de Alemania, obtenido por POLITICO, muestra que Berlín dirigirá su masivo programa de rearme principalmente a la industria europea, con solo el 8 % destinado a armas estadounidenses. Esto supone un duro golpe para Donald Trump, quien ha estado presionando a los países europeos para que sigan comprando armas estadounidenses a pesar de la inestabilidad geopolítica que emana de la Casa Blanca.

#5 mariopg
armar alemania en tiempos de auge del fascismo, qué podría salir mal?
3 K 37
RoterHahn
#5
Nada.
todo en orden  media
0 K 12
Esku
Los yankis querian que gastaramos mas en defensa. Hecho. No podran poner pegas, no?
2 K 36
teneram
¿Esta vez también emiten Bonos MEFO? :roll:
0 K 19
angelitoMagno
No puede ser, yo había leído a varios meneantes que todo el dinero para rearme iba a ir a los EEUU
0 K 15
cunaxa
Normal que no quieran comprar nada a EEUU.
0 K 8

