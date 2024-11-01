El plan de rearme alemán de 80.000 millones de euros excluye las armas estadounidenses [ENG]

El nuevo plan de adquisiciones militares de Alemania, obtenido por POLITICO, muestra que Berlín dirigirá su masivo programa de rearme principalmente a la industria europea, con solo el 8 % destinado a armas estadounidenses. Esto supone un duro golpe para Donald Trump, quien ha estado presionando a los países europeos para que sigan comprando armas estadounidenses a pesar de la inestabilidad geopolítica que emana de la Casa Blanca.
| etiquetas: alemania , rearme , eeuu
Nada.
todo en orden
www.meneame.net/story/hemeroteca-23-marzo-2021-eeuu-amenaza-sanciones-
www.meneame.net/story/senadores-eeuu-amenazan-puerto-aleman-sanciones-