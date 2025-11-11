En septiembre de 2019, el puerto ruso de Pevek fue testigo de un hito tecnológico: la llegada del Akademik Lomonosov, la primera central flotante del mundo. Se presentó como una solución energética para las regiones más inhóspitas del planeta. En realidad, su propósito era otro: alimentar las minas de oro y cobre de Román Abramóvich, aliado de Putin. Así comenzó una nueva carrera energética donde las centrales nucleares se convirtieron en herramientas geopolíticas, más que en fuentes de energía limpia.